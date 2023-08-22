3. Haçlı Seferine katılan İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard kim tarafından rehin alınmış, fidyesini ödemek için günümüzdeki değeri milyonlarca paunda denk gelen vergi toplanmıştır?

"Aslan Yürekli Richard" olarak bilinen kişi, İngiltere Kralı I. Richard'ı ifade eder. I. Richard, 12. yüzyılın ünlü bir İngiltere kralıdır. Haçlı Seferleri sırasında da tanınmıştır.

I. Richard, 1192 yılında Kutsal Topraklar'da Haçlı Seferleri sırasında Kudüs'ü almak için savaşırken, Avusturyalı Leopold V tarafından rehin alınmıştır. I. Richard, Almanya'dan dönüş yolunda yakalandı ve Leopold V tarafından Kutsal Roma İmparatorluğu'nda hapsedildi. Daha sonra Kutsal Roma İmparatorluğu'nun imparatoru olan Heinrich VI'ya büyük bir fidye ödenerek serbest bırakıldı.

Bu olay, I. Richard'ın tarihi macerasının sadece bir parçasıdır. I. Richard, haçlı seferlerine katılımı, askeri yetenekleri ve kişiliği ile tanınır.=

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorunun cevap şıkları arasında Selahaddin Eyyübi de vardı.