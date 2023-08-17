Ay'ın karanlık yüzü ne demek, neden böyle denir?

"Ay'ın karanlık yüzü" ifadesi, Ay'ın Dünya'ya dönük yüzeyinin görülemediği ve doğrudan gözlemlenemediği tarafını tanımlar. Ay, Dünya'ya dönük olduğu için her zaman aynı yüzünü bize gösterir. Bu yüzey genellikle "aydınlık yüz" olarak adlandırılırken, karşı taraftaki yüzey "karanlık yüz" olarak anılır. Ancak bu ifade, "karanlık" kelimesi nedeniyle bazen yanıltıcı olabilir; "karanlık yüz" ifadesi, bu yüzeyin sürekli karanlık olduğu anlamına gelmez. Ay, etrafındaki uzaya doğru dönüş yaptığı için hem aydınlık yüzü hem de karanlık yüzü güneş ışığına maruz kalır.

NEDEN AY'IN KARANLIK YÜZÜ DENİR?

Dünya'dan görülemeyen ve doğrudan gözlenemeyen bu karanlık yüzey, uzay araçları ve uydular sayesinde daha yakından incelenebilmiştir. NASA'nın Apollo misyonları ve daha sonraki uzay araçları, Ay'ın karanlık yüzeyini de ziyaret etmiş ve fotoğraflamıştır. Bu bize Ay'ın her iki yüzeyinin de farklı fiziksel özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu konuyla ilgili bir soru sorulmuştu.

100 bin lira değerindeki soruda, "Ay'ın karanlık yüzü" neden "Ay'ın karanlık yüzü" denir?" şeklindeydi.

Sorunun cevap şıkları ise şöyleydi:

- Dünya'dan hiç görünmediği için

- Orada sürekli gece olduğu için

- Oraya hiç meteor düşmediği için

- Hiç güneş almadığı için

Sorunun doğru cevabı A şıkkı olarak işaretlenebilir.