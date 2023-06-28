Ayasofya bayramda açık mı kapalı mı soruları tatil günü ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla soruluyor.

AYASOFYA BAYRAMDA AÇIK MI?

Ayasofya Kebir Camii, İstanbul'da yaşayanlar ve çevre şehirlerden turistler tarafından en çok ziyaret edilen noktalardan biri oldu. Hem yerli Müslümanlar hem de yabancı turistlerin ibadet etmek ve ziyaret etmek istedikleri Ayasofya Camii, normalde sabah 10:00 ile 21:00 saatleri arasında açıktı. Ancak İstanbul Valiliği, bayram öncesinde hazırlık yapmak amacıyla Ayasofya Camii'nin kısa bir süreliğine ibadete ve ziyarete kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden Ayasofya Camii ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Özellikle bayram arifesi ve bayram gününde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya Camii'nin temizlik çalışmaları nedeniyle ibadet ve ziyaretlere kısa bir süre ara verilecek. Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek ve ibadet etmek isteyenler, tekrar ne zaman açılacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Ancak Kurban Bayramı süresince Ayasofya Camii açık olacak.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Genel temizlik çalışmaları nedeniyle 26 Haziran Pazartesi (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya Camii'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.