Ayhan Toprak neden hapiste?

Ayhan Toprak'ın neden hapiste olduğu sorusu bu aralar TikTok aleminde merakla sorulan bir soru olurken, aldığı ceza sonrasında cezaevinde yatan bir isimle isim benzerli olan ve 2 cinayetten halen aranan kişi birbirine karıştırılıyor.

AYHAN TOPRAK NEDEN HAPİSTE?

Kamuoyunun haberlere konu olduğu için yakından bildiği Ayhan Toprak isimli kişi karısı ve baldızını öldürmüştü. Ancak, Tiktok aleminin ne zaman çıkar, neden hapiste diye sorduğu kişi ise babasını uykuda öldürdüğü için cezaevinde bulunuyor.

Adana'da, 13 yıl önce yaşanan bir olayda, 27 yaşındaki Şahide Aykutlu ve 20 yaşındaki Gülbahar Sağlam isimli kız kardeşlerin uykuda tabancayla vurularak öldürüldüğü iddia edilen katil zanlısı, henüz yakalanmamış 32 yaşındaki Ayhan Toprak hakkında gıyabında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayda hayatını kaybeden kız kardeşlerin, katil zanlısıyla birlikte düğünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Şahide Aykutlu ve kardeşi Gülbahar Sağlam, Adana'nın Tellidere Mahallesi'nde yaşayan ve ayrı yaşayan eşlerinden ayrılan kız kardeşlerdi. Kendi yaşlarındaki 4 çocuklarına ve 14 yaşındaki kız kardeşlerine bakabilmek için barda konsomatris olarak çalışıyorlardı. İddialara göre, Gülbahar Sağlam'ın daha önce nikahsız birlikte yaşadığı Ayhan Toprak, kız kardeşlerini erkeklere satmak istedi. Ancak bu teklife karşı çıkan kız kardeşler, 25 Temmuz 2010 sabahı evlerinde uyurken tabancayla vurularak öldürüldüler.

Kaçan ve hala yakalanamayan zanlı Ayhan Toprak hakkında, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten 2 kişiyi öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayhan Toprak'ın firarda olması nedeniyle polis, ülke genelindeki tüm emniyet birimlerine zanlının fotoğrafını dağıttı.

Öldürülen kız kardeşlerin çocukları ve küçük kız kardeşlerine devlet sahip çıktı. Şahide Aykutlu'nun 3, Gülbahar Sağlam'ın ise 1 çocuğu olmak üzere toplam 5 çocuk, koruma altına alındı. Olayın tanığı olan 14 yaşındaki kız kardeş S.S., ifadesinde "Eniştem (Ayhan Toprak), ablamın ayrılmasını ablam Şahide'ye bağlıyordu. Sürekli tehditler savuruyordu. Böyle bir şiddet eylemi beklemiyorduk" şeklinde konuştu.