Azerbaycan bayrağına saygısızlık
Erivan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Azerbaycan bayrağına saygısızlık yapıldı.
Gündem 15.04.2023, 01:48
Avrupa Halter Şampiyonası açılışında büyük bir skandal yaşandı.
Ermenistan’da Avrupa Halter Şampiyonası töreninde Azerbaycan bayrağı yakıldı.
Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası açılış töreninde Azerbaycan bayrağına saldırı düzenlendi.
Şampiyona'ya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı bölümde sıra Azerbaycan’a geldiğinde bir izleyici sahne önüne geçerek, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yaktı.
Avrupa Halter Şampiyonası açılışında büyük bir skandal yaşandı— EHA MEDYA (@eha_medya) April 14, 2023
▪️Şampiyona'ya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı bölümde sıra Azerbaycan’a geldiğinde bir izleyici sahne önüne geçerek, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yaktıpic.twitter.com/DgAKmwsQk3
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