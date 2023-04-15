banner39

Azerbaycan bayrağına saygısızlık

Erivan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Azerbaycan bayrağına saygısızlık yapıldı.

Gündem 15.04.2023, 01:48
Azerbaycan bayrağına saygısızlık

Avrupa Halter Şampiyonası açılışında büyük bir skandal yaşandı.

Ermenistan’da Avrupa Halter Şampiyonası töreninde Azerbaycan bayrağı yakıldı.

Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası açılış töreninde Azerbaycan bayrağına saldırı düzenlendi.

Şampiyona'ya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı bölümde sıra Azerbaycan’a geldiğinde bir izleyici sahne önüne geçerek, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yaktı.

#Azerbaycan
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?