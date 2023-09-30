Azerbaycan Milletvekili neden öldü? Ganire Paşayeva hastalığı neydi?

Azerbaycan milletvekili neden öldü, hastalığı neydi, Azerbaycan Parlementosu'nda Milletvekili olarak görev alan Ganire Paşayeva hayatını kaybetti. Ülkemizde ve Türk Dünyasında da tanınan Ganire Paşayeva bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ NEDEN ÖLDÜ?

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva'nın neden öldüğü, ölüm haberi sonrasında merakla araştırılan konular arasında yer alıyor.

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

Yapılan açıklamaya göre ölüm nedeni olarak, "kaynağı bilinmeyen hipotonik durum" ifade edildi.

Paşayeva, 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

HİPOTONİK DURUM NEDİR?

Hipotonik durum, bir kişinin kas tonusunun normalin altında olduğu bir durumu ifade eder. Kas tonusu, bir kasın ne kadar gergin olduğunu ve ne kadar direnç sunduğunu belirler. Normalde, kaslar belirli bir miktarda gerginlik veya tonus içerir ve vücut pozisyonunu, dengeyi ve hareketi sürdürmek için bu tonusu korur.

Hipotonik durumda, kaslar normalden daha az gergin veya zayıf olabilir. Bu durum çocuklarda yaygın olarak görülen bir sorun olup, "hipotonik bebek" olarak adlandırılan bebeklerde gözlemlenebilir. Hipotonik bebekler, genellikle daha gevşek ve sarkık bir kas tonusuna sahip olabilirler, bu da motor becerilerinin gelişimini etkileyebilir.

Hipotonik durumun birçok farklı nedeni olabilir, örneğin:

- Bazı bebekler doğuştan hipotonik olabilirler. Bu durum genetik veya nörolojik sorunlarla ilişkili olabilir.

- Beyin veya sinir sistemi ile ilgili problemler, hipotonik bir duruma yol açabilir.

- Kasları etkileyen bazı genetik hastalıklar, hipotoniye neden olabilir.

- Metabolizma bozuklukları, kasların normal gelişimini etkileyebilir ve hipotoniye yol açabilir.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti.

Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.

Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.

Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliklere katıldı.

Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu.

Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.

