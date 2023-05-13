Azeri STK'lar deprem bölgesinde

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı organizatörlüğünde Ulusal lider Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü sebebiyle Türkiye’de bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri Ankara’da birtakım temaslarda bulundu.

Ajans Genel müdürü Aygün Aliyeva, Cumhurbaşkanlığı Ofisi STK’larla İş Şubesi kıdemli danışmanı Ali Penahov, Azerbaycan Türkiye Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu üyesi, Yeni Çağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger, Azerbaycan Gençlerin Girişimine ve Gelişimine Destek Birliğli başkanı Toğrul Allahverdili, Reformcu Gencler Birliği başkanı Farid Şahbazlı, STK başkanları ve gazetecilerden ibaret heyet, STK’lar Daire Başkanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TİKA’da yetkililerle bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA HAYDAR ALİYEV ADINA OKUL YAPILIYOR

Ankara’daki temaslardan sonra Kahramanmaraş’a giden heyet, evlerini kaybeden ve çadırlarda yaşayan aileleri ziyaret etti. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Alptekin Yasım'la görüşen heyete çadır kentte yaşayan vatandaşlar hakkında bilgi verildi. Daha sonra heyetin depremzede çocuklar için getirdiği yaklaşık 1000 giyim gereğince dağıtıldı. Sonrasında heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda inşa edilen Haydar Aliyev'in ismini taşıyan okulun yapım aşamasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyet, Kahramanmaraş'taki Hocalı Parkı'na da giderek deprem bölgesi ziyaretini tamamladı.

'ACILARINI ANLIYOR VE PAYLAŞIYORUZ'

Konu ile bağlı sitemize demeç veren Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Agil Alesger, “Çadır Kentleri gezerken yıllar önce gördüğümüz Azerbaycan’ın çadır kentlerini hatırladık. Hatta ekip arkadaşlarım Elşat Eyvazlı ile Agil Camal cocukluk dönemlerine geri gittiler ve aşırı etkilendiler. Biz ermeni mezaliminden böyle durumla yüz-yüze kalmıştık. Hansı ki o dönemde Azerbaycan’a yeterli olamayan bir Türkiye vardı. Bugün ise güclü bir Türkiye var. O Türkiye 2020’de İHA’ları ve SİHA’larıyla yanımızda oldu ve Azerbaycan’ın çadır kentten kurtulmasında en büyük katkıyı sağladı. İnanıyoruz ki, en kısa zamanda Türkiye’de de çadır kentler kalmayacak. Bir laf var, ettiklerimiz edeceklerimizin garantisidir. Bügünkü Türkiye’nin mimarının yaptıklarına binaen diyebiliriz ki, birdahaki seferimizde bu çadırları görmeyeceğiz. Ama ağır bir süreçten geçiyor insanlar. Biranda yurt-yuvalarını, sevdiklerini kaybeden insanlardır. Acılarını anlıyor ve paylaşıyoruz. Bu sürecin başında olduğu gibi bundan sonra da kardeşlerimizin yanındayız, yanlarında olmağa da devam edecez" dedi.