'Bağımsızlık için' Afrika Birliği'nde reform çağrısı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika Birliğinin dışardan aldığı destekle ayakta kaldığını belirterek, Birliğin egemenliği için reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de çok sayıda liderin katılımıyla Afrika Birliği Yıl Ortası Koordinasyon Toplantısı düzenledi.

Afrika Birliğinin canlı olarak yayımladığı toplantının açılışında konuşan Ruto, istikrarlı ve refah içinde bir kıtanın inşa edilmesi için Afrika'nın kendi insan kaynağına ve liderlerine dayanarak hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kıta ülkelerinin bağımsızlığının üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen bu ülkelerin halen dışardan aldığı mali desteğe bağımlı olduğunu kaydeden Ruto, Afrika Birliği programlarının yüzde 60'ının kıta dışındaki ortaklar tarafından finanse edildiğini ve Birliğin reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Pan-Afrikanizm hareketinin egemenlikle ilgili olduğunu vurgulayan Ruto, yabancı ortaklara olan bağımlılığın egemenlik hayalleriyle çeliştiğini söyledi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Afrika'nın dünyadaki ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilendiğine değinerek, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının uygulamaya geçirilmesi ve sürecin hızlandırılması çağrısı yaptı.

Muhammed, Sudan'da barışın bir an evvel tesis edilmesi gerektiğine değinerek, Mısır'da Sudan için yapılan toplantının önemine işaret etti.

Afrika Birliği, yıl ortası toplantısında serbest ticaret bölgesi anlaşmasının uygulamaya geçirilmesi için atılacak adımları tartışacak.

AfCFTA, 1,3 milyar nüfus ve 3,4 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılayla dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olmasına rağmen Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin toplam ticarete oranı sadece yüzde 15 ila 18 dolayında bulunuyor.