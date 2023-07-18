Bakan Fidan'dan 'koridor' görüşmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve BM Genel Sekreteri ile Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeleri görüştü.

Rusya, Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli olarak taşınmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın şimdilik durdurulduğunu bildirdi.

Körfez gezisi öncesi Rusya'nın kararını değerlendiren Erdoğan ise "Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi tepkilere neden oldu. BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye teşekkür edip Rusya'nın anlaşmadan çıkışının bedelini milyonların ödeyeceğini söyledi. NATO, ABD ve AB'den de peş peşe açıklamalar geldi.

Gelişmeler üzerine Lavrov ve BM Genel Sekreteri ile Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeleri görüştü.