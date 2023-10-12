Bakan Fidan Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısırlı mevkidaşı Sameh Şükri ile görüşecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."