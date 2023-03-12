Bakan Mustafa Varank ile merhum İlhan Varank'ın babaları Ali Haydar Varank vefat etti
Bakan Mustafa Varank ile 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın babaları Ali Haydar Varank hakkın rahmetine kavuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank ebediyete intikal etti.
Merhum Varank'ın cenaze töreni yarın (13 Mart 2023) İstanbul'da Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek.
CenazeEdirnekapı Mezarlığına defnedilecek.
Depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya’da aldı.
Adıyaman’da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a geçti.
Ali Haydar Varank, yarın Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedilecek.
HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU
1939 yılında Trabzon’un Of ilçesi Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ali Haydar Varank, 15 Temmuz hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank’ı şehit vermişti.