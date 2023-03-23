Batman Petrol Hattında sızıntı alarmı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda meydana gelen sızıntının ardından bölgeyi besleyen vanaların kapatıldığını duyurdu.

BOTAŞ açıklamasında, dün gece saatlerinde Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 507. kilometresinde sızıntı tespit edildiği belirtildi.

Sızıntı sonrasında bölgeyi besleyen vanaların 2 dakika içerisinde kapatılarak petrol akışının durdurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Acil Müdahale Ekiplerimiz olay yerine intikal ederek müdahale çalışmalarına ivedilikle başlamıştır. Batman Valiliği, DSİ, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla 3 farklı noktada bariyer sistemleri oluşturularak petrolün yayılımı önlenmiştir. Barajlar, sulama kanalları, içme suyu altyapısı ile ilgili gerekli tüm çevresel tedbirler alınmıştır."

Gerekli ekip ve ekipmanların bölgeye sevk edilmesiyle çevresel temizlik ve hasar onarım çalışmalarına da başlandığı bildirildi.