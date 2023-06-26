Bayram ikramiyesi neden yatmadı?

Bayram ikramiyesi alan emekli vatandaşlardan bazılarının bu bayram henüz ödeme almadığı öğrenildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN YATMADI?

Birçok kişi ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almışken, yoğunluk nedeniyle binlerce EYT'lilerin maaşı henüz yatırılmadı ve dolayısıyla bayram ikramiyeleri de henüz ödenmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve Bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu ödemeler milyonlarca emekliyi ilgilendirmektedir. Emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin ödemesi 17 Haziran tarihinde başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 4A SSK kapsamında gelir veya aylık alan kişilerin 2023 Haziran dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, ödeme günleri baz alınarak dağıtılacak. 17-18 Haziran ödeme gününe denk gelen gelir veya aylığı olanlar 17 Haziran 2023 tarihinde ödeme alacak, 19-20 Haziran ödeme gününe denk gelenler 18 Haziran 2023 tarihinde, 21-22 Haziran ödeme gününe denk gelenler 19 Haziran 2023 tarihinde, 23-24 Haziran ödeme gününe denk gelenler 20 Haziran 2023 tarihinde, 25-26 Haziran ödeme gününe denk gelenler ise 21 Haziran 2023 tarihinde ödeme alacaklar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye verilmektedir. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmiştir. Ayrıca, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira ödeme yapılacaktır.

Yetkililer, işlemlerin devam ettiğini ve herhangi bir hak kaybı olmadığını belirterek, gecikmelerin yoğunluktan kaynaklandığını ifade ediyorlar. Hak sahiplerinin maaşlarının kısa süre içinde yatırılacağı bilgisini veriyorlar.

EYT'li SSK'lılar için emeklilik için 5.000 - 5.975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi şartı aranmaktadır. BAĞKUR sigortasına tabi erkekler için 9.000, kadınlar için 7.200 prim günü tamamlama şartıyla emekli olma hakkı kazanılır.

Yasaya göre SSK'lı çalışanlar 7.200 prim günüyle emekli olma hakkı elde ederken, BAĞKUR sigortasına sahip olanlar için prim günü şartı 9.000 olarak belirlenmiştir.