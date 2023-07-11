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Beklenen görüşme gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'ta ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

Gündem 11.07.2023, 18:23 11.07.2023, 18:27
Beklenen görüşme gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi kapsamında bulunduğu Vilnius'taki temasları devam ediyor.

Erdoğan, zirvenin bugünkü etabında ABD Başkanı Joe Biden ile heyetlerle birlikte görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'ya katkısından dolayı teşekkür etti.

Erdoğan da Biden'a yaklaşan seçimler öncesinde başarılar diledi.

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#recep tayyip erdoğan #Joe Biden
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