Beklenen görüşme gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'ta ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.
Gündem 11.07.2023, 18:23 11.07.2023, 18:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi kapsamında bulunduğu Vilnius'taki temasları devam ediyor.
Erdoğan, zirvenin bugünkü etabında ABD Başkanı Joe Biden ile heyetlerle birlikte görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'ya katkısından dolayı teşekkür etti.
Erdoğan da Biden'a yaklaşan seçimler öncesinde başarılar diledi.
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