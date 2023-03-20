Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 ne durumda soruları belediye işçileri tarafından merakla soruluyor.

Türkiye'de şu anda sayıları 90 bin olduğu belirtilen taşeron işçilerinin kadroya veya sözleşmeli kadroya alınması konusunda nasıl bir düzenleme yapılacağı merakla bekleniyor.

Konuyla ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir açıklama gelmişti.

BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO NE DURUMDA?

90 bin taşeron işçiye kadro ile ilgili son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Düzenleme tamamlandıktan sonra TBMM Meclis Başkanlığı’nda görüşülecek. Çalışmanın tamamlanması ile hangi işçilere kadro verileceği de netleşecek.

Bakan Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu söyleyerek, "Bazıları, 'Bunları seçim için mi yapıyorsunuz?' diyor. Hayır, öyle bir seçim için yaptığımız bir şey yok. Biz siyasetçiyiz elbette yaptığımız şeyleri millet değerlendirecektir ama seçimden önce veya seçimden sonra... Zaten seçimleri alırız ama bizim yapacağımız iş, bizim görevimiz seçim endeksli çalışmamak. Bazı bitiremediğimiz sorunları da seçimden sonra çözeceğiz.

Önümüzde çok sayıda çözülmesi gereken dosya var, bunun kamuoyunca böyle bilinmesi lazım.

Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz, çözemediğimiz hiçbir şey olmayacak. Çalışma hayatı huzurlu olursa, işveren devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım ve anlayış hakim olursa sorunlar çözülür.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizim devletimiz sosyal bir devlettir. Çalışanlarını, emekçilerini, emeklilerini korumak kollamak onun anayasal görevidir ve birincil önceliğidir. Bu yeni bir şey değildir, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamandan bu tarafa bu yaklaşım, bu anlayış hakimdir" ifadelerini kullandı.

Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadı. Düzenlemedeki çalışmalar tamamlandıktan sonra kamuda işçi statüsüne geçecekler netleşecek ve hangi meslek gruplarına kadro verileceği belli olacak.

Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.