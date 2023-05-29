Biden ve Trump'tan Cumurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi vesilesiyle tebrik etti.

Biden, Twitter mesajında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

TRUMP DA TEBRİK ETTİ

ABD'nin eski başkanı Trump, kendi sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Trump mesajında, "Bu büyük ve hak edilmiş zaferinden ötürü Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Kendisini iyi tanırım, dostumdur. Ülkesini ve Türkiye’nin müthiş milletini ne kadar sevdiğini kendisinden öğrendim. (Erdoğan, ülkesini ve milletini) daha da yüksek bir öneme ve saygınlığa yükseltti." dedi.