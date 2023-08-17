Bilal Yiğit Koçak öldü mü?

Bilal Yiğit Koçak öldü iddiaları magazin basınınına bomba gibi düştü. Bilindiği üzere Koçak, popüler ATV dizisi Kardeşlerim dizisinde "Ömer Eren" karakterini canlandırıyordu.

BİLAL YİĞİT KOÇAK ÖLDÜ MÜ?

Genç oyuncunun diziden ayrıldığı ve Ömer Eren'in öleceği yönündeki spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor gibi görünüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama, yapımcı Nazlı Heptürk'ten bekleniyor.

Kardeşlerim dizisinde Ömer Eren rolünü üstlenen Yiğit Koçak, sosyal medya (Vine) fenomeni, reklam oyuncusu ve dizi oyuncusu olarak biliniyor.

1.88 metre boyunda ve 76 kilogram ağırlığındadır. 1995 yılında Samsun'da doğmuştur. Tam adı Bilal Yiğit Koçak'dır.

Samsun Anadolu Lisesi mezunu olup daha sonra Akademi 35,5'den ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nden mezun olmuştur.

BİLAL YİĞİT KOÇAK DİZİLERİ

Kardeşlerim (Ömer Eren, TV Dizisi 2021-2022)

Gel Dese Aşk (Onur Pusat, TV Dizisi 2020)

Kimse Bilmez (Sinan Eğilmez, TV Dizisi 2019)

Seni Kimler Aldı (Mehmet Çelik, TV Dizisi 2017)