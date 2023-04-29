Binali Yıldırım aday mı, aday oldu mu soruları bu aralar merakla soruluyor. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alan isimler arasında bulunan Yıldırım'ın 14 Maylıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde yeniden aday yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. En son bazı muhalif sitelerin kulis haberlerinde, "Binali Yıldırım son dakikada başvuru yaptı" şeklinde haberler yer almıştı. Peki, işin aslı nedir? Binali Yıldırım aday mı, aday oldu mu?

BİNALİ YILDIRIM ADAY MI?

Binali Yıldırım 3 dönem kuralına takılan isimler arasında yer aldı. Bu nedenle aday olmadı, adaylık başvurusu da yapmadı.

Kabinede yer alan 15 bakanın tamamı liste başından aday oldu. Aday olmama kararı alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy listelerde yer almadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge'de, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge'de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge'de liste başı oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da ilk sıradan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge'de 1. sıradan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir’den, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge'de 1. sıradan sıradan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu İzmir 2. Bölge'de 1. sıradan aday oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye'den, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'dan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin'den, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş'tan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu’dan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun'dan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaosmanoğlu ise Trabzon’dan aday gösterildi.

Eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik de Artvin'de liste başı oldu.

Önce CHP'den sonra da Memleket Partisi'nden istifa ederek AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İzmir 2. Bölge'de 4. sıradan aday gösterildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ