BM Genel Sekreteri Gazze'de

BM Genel Sekreteri Antonio Guterreh, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda basın açıklaması yaptı.

Refah Sınır Kapısı'na giden BM Genel Sekreteri Guterres "Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres , Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında yaptığı konuşmada yardım kamyonlarının mümkün olduğu kadar çabuk Gazze'ye taşınması gerektiğini söyledi.

Guterres, her gün anlamlı sayıda kamyonun Gazze'ye girmesi ve yardımların doğrulanmasının pratik ve hızlı bir şekilde yapılması çağrısında da bulundu.

Guterres "Yardım dağıtım koşullarına yönelik tüm taraflarla aktif olarak temas halindeyiz" diye konuştu.