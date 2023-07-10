BTK neden ulaşılamıyor? Servis Yok Hatası nasıl çözülecek?

Türkiye'de yurt dışından satın alınan telefonların kayıt ücretinin 6 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından, kayıt ücretini eski fiyat olan 6 bin lira olarak ödemek isteyenler e-Devlet'te sıkışmaya neden oldu. Bugün ise birçok vatandaş, BTK IMEI kaydı yaptırdıktan sonra telefonlarında "servis yok" uyarısıyla karşılaştı.

BTK NEDEN ULAŞILAMIYOR?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan harç ücretlerinin 6 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması sonrası çeşitli sorunlar başgöstermeye başladı.

En önemli sorun ise telefonlardaki, "Servis Yok" hatası ve sonrasında BTK ile kurulmak istenen iletişim sorunu oldu.

BTK iletişim hatları, IMEI kayıtlarında yaşanan sorun nedeniyle kilitlendi. Yasanın çıktığı gün kayıt yapan vatandaşların durumuyla ilgili olarak resmi makamlardan henüz bir değerlendirme gelmediği ve BTK yetkililerinin bu konuda nasıl bir karar verecekleri net olmadığı için iletişim hatları da cevap veremiyor.

Yurt dışından alınan telefonların pasaport kayıt ücretinin 6 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından kayıt ücretini 6 bin lira olarak yatırmak isteyenler e-Devlet'i kilitlerken, bugün ise BTK IMEI kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu, bugün "servis yok" uyarısı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hem KDV'ye hem de yurt dışından getirilen akıllı telefonların kayıt ücretlerine zam yapıldı. Kararla birlikte yurt dışından telefon satın alan bir vatandaşın, 20 bin TL IMEI kayıt ücreti ödemesi gerekecek.

Telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler, e-Devlet'te yoğunluk oluştururken, sistem kitlendi.

Cep telefonu kayıt ücretinin 20 bin liraya yükselmesi üzerine son gün 6 bin 91 liradan BTK IMEI kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı verdi.

BTK İLETİŞİM VE TELEFON NUMARASI

BTK üzerinden, "Servis Yok" sorununu halletmek isteyen vatandaşlar iletişim numarasını merakla arıyor.

BTK'ya sabit telefon üzerinden ulaşmak için, 0312 294 7200 hattından arama yapılabilir. Tüketici İletişim Merkezi dahili numarası ise 120'dir.