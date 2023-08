Burak Can Taşan öldü mü? Burak Can Taşan neden öldü?

Burak Can Taşan öldü mü, neden öldü soruları bu aralar hayranları tarafından merakla soruşturuluyor. İnternet fenomeni Taşan'ın öldüğü yönündeki haber sosyal medyada bir anda gündem oldu. Haliyle hayranları ve binlerce takipçisi merakla sormaya başladı:

BURAK CAN TAŞAN ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Adana'nın Sarıçam ilçesinde motosikletiyle bir köpeğe çarpan sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kaza sonucu hayatını kaybetti.

Burak Can Taşan, kaza sonucu hayatını kaybetti. Taşan, Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç fenomenin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Peki, Burak Can Taşan neden öldü? Burak Can Taşan öldü mü?

Adana'nın Sarıçam ilçesinde motosikletiyle bir köpeğe çarpan sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kaza sonucu hayatını kaybetti. Taşan, Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç fenomenin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Taşan'ın sosyal medyada 83 bin takipçisi bulunan bir motosiklet tutkunu olduğu ve motosiklet videolarıyla fenomen olduğu belirtildi.