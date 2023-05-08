AK Parti'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği, "Büyük İstanbul Mitingi" dünya basınında yankılandı.

Dünyanın önde gelen kuruluşları mitingi yakından takip ederek sonuçlarını okuyucularıyla paylaştı.

Mitingi canlı takip eden BBC ve CNN International şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Euronews 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraftarlarına kavgaya hazır olduğunu gösteriyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine bir hafta kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü dönemini ve partisinin iktidarını güvence altına almak için elinden geleni yapıyor' ifadesine yer verildi.

ABD merkezli haftalık dergi Baron's'un internet edisyonunda yer alan haberinde 'Erdoğan İstanbul'daki Güç Gösterisi Mitingine Öncülük Ediyor' başlığını tercih etti. 'Kitleler, İstanbul'un eski Atatürk Havalimanı'nın asfaltında omuz omuza toplandı' diyen ABD'li dergi haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına da geniş yer ayırdı.

Yunan Newsbomb Erdoğan'ın seçime bir hafta kala Erdoğan'ın şimdiye kadarki en büyük mitingini düzenlediğini yazdı.

France 24, "Kazanacağız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da güç gösterisi" diye yazdı.

Mitingden görüntüleri aktaran Fransız medya organı, haberinde şöyle dedi:

'İstanbul!' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde güç gösterisi mitingi için topladığı kalabalığa seslendi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rakibi Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendiğini aktardı.

Erdoğan'ın, "Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Bay Bay Kemal istediğin kadar fıçı dolusu iç, hiçbir şey seni iflah etmez." ifadelerine dikkat çekildi.

Yunanistan'dan Ethnos, "İstanbul'da 1.7 milyon vatandaş Erdoğan için toplandı" başlığıyla gelişmeleri aktardı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü İstanbul'da büyük bir miting düzenledi. Türk medyası 1,7 milyonluk bir kalabalığın olduğunu bildirdi.

Batı medyasına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O Avrupa gazetelerini, dergilerini biliyorsunuz, şimdi burada bizi izliyorlar. İstanbul Havalimanı'nda neler olduğunu merak ediyorlar. Cevabı siz vereceksiniz.' dedi.

İngiltere merkezli Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete 'LGBT yanlısı' dediğini aktardı:

AK Parti ve ittifakımızdaki diğer partiler asla LGBT yanlısı olmaz çünkü aile bizim için kutsaldır. LGBT yanlılarını sandığa gömeceğiz.

Öte yandan yine Yunan basınından Proto Thema, "Seçimlere bir hafta kala Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan güç gösterisi. Mitingde 1,7 milyon kişiye konuştu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın pazar günü düzenlenen mitingde büyük bir kalabalığın önünde konuşmasını gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulunurken ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç" ifadelerini kullandı.