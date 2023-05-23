Caferilik nedir? Caferilik mezhep mi, Alevilikten farkı nedir?

Caferilik veya Caferiye mezhebi, Hazreti Muhammed (SAV)'in dördüncü göbekten torunu olan İmam Ca'fer-i Sadık'ın içtihatlarından ve bunun zamanla sistemleştirilmesinden oluşan bir mezheptir.

Bu mezhebin, dinin amel kısmında diğer fıkıh mezhepleriyle önemli farkı yoktur. Sadece bu mezhepte beş vakit olan namazlardan öğleyle ikindi, akşamla yatsı namazları cem edilerek kılınır. Ayrı kılmak daha sevap ise de artık birleştirerek kılmak bu mezhebin ayrıcalıklarından biri haline gelmiştir.

Caferilik, İslam'ın Şii mezheplerinden biridir. Peyamber efendimizin soyundan gelen İmam Cafer Sadık'ın öğretilerine dayanan ve onun soyundan gelen imamların liderliğini benimsediği bir İslam mezhebidir. Caferilik, İmam Cafer Sadık'ın liderliği altında gelişmiş ve İmam Hasan Askeri'nin kaybolmasından sonra İmam Mehdi'nin gizlenmiş imameti inancını benimsemiştir.

İslam'ın temel inançlarını ve prensiplerini paylaşır, ancak Sünni İslam'dan farklılıkları vardır. Caferilik, İmam Cafer Sadık'ın hadislerine ve öğretilerine büyük önem verir. Caferilikte, imamların sadece dini liderler değil, aynı zamanda Allah'ın seçilmiş kılınmış hükümdarları olduğuna inanılır. İmamların, Allah'ın vahiyleriyle ilham aldıkları ve İslam'ın doğru yorumunu sağladıkları düşünülür.

İmam Ali'nin İslam'ın hak sahibi olduğuna inanılır ve onun haklı varisleri olan İmam Hasan, İmam Hüseyin ve diğer İmamların liderliği kabul edilir. Caferilikte, İmam Mehdi'nin gizlendiği ve son zamanlarda ortaya çıkarak adil bir dünya düzeni kuracağına inanılır.

Caferilikte, ritüeller ve ibadetler de diğer Şii mezheplerden farklılık gösterebilir. Caferilikte önemli olan ibadetler arasında namaz, oruç, zekât ve hac bulunur, ancak bazı ibadetlerde farklı uygulamalar veya vurgular olabilir.

Caferilik ile Alevilik aynı mı?

Caferilik ibadet şekli itibariyle daha çok sünniliğe yakındır. Aleviler cem evine giderken Caferiler camileri tercih eder. Bu noktada tek fark kendi camilerini tercih etmeleridir. Namazı kılış şekilleri biraz farklı olduğu için bunu tercih ederler.

Şiî Caferiye mezhebinin inançta sünnilikten çok aleviliğe yakın olduğu nokta Hazreti Ali konusudur.

Caferilere göre Peygamber'den sonra imamlık (hilafet) Ali ve evladına aitti. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali'nin hakkını gasp etti.

Yine Caferilere göre Peygamber'den sonra 12 imam gelmiştir.

Son imam ortadan kaybolmuştur.

Son zamanda ortaya çıkacaktır.

O çıkıncıya kadar bir Şiî alimi onun adına hüküm verir, içtihat yapar. Bu alimin içtihatları da bağlayıcıdır.