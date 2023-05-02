Cambridge Analytica nedir, neden gündemde, ne olmuştu soruları son günlerde merakla soruluyor.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbabşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde muhalefet ile iktidar arasında polemikler de sertleşti.

Son olarak PKK ve HDP destekli Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığını Cambridge Analytica üzerinden vurmaya çalışarak bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" dedi.

Kılıçdaroğlu bu paylaşımında belki de hedef şaşırtmak için İletişim Başkanlığını aleni bir şekilde hedef alıyor ve isimleri hedef gösteriyordu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan gelmişti. Altun, Kılıçdaroğlu'nu devlet görevlilerini hedef göstermekle suçlayarak sert tepki göstermişti.

Hal böyle olunca da Cambridge Analytica'nın ne olduğu soruları bir kez daha merakla sorulmaya başlandı.

Cambridge Analytica nedir? Cambridge Analytica olayı tam olarak nedir?

Cambridge Analytica skandalı 2018 yılında, 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olması ile patlak verdi.

Şirket, 'tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen' iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olarak çalışıyordu.

Zaman içinde kullanıcı verileri usulsüz şekilde elde edildiği belirlenen kişi sayısı 90 milyona yaklaştı.

Şirketin, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) süreçlerinde, seçmen davranışları üzerinde etkili olduğu düşünülüyordu.

Skandal İngiliz The Observer gazetesinin haberi ile gün yüzüne çıktı.

Gazete 2014 yılında 50 milyon Facebook kullanıcı profilinin İngiltere merkezli Global Science Research şirketi tarafından toplandığını yazdı.

Kullanıcı bilgileri bir kişilik testi ile elde edildi.

Testi yapmaları için ücret ödenen Amerikalılar ile bu kişilerin Facebook arkadaşlarının sosyal medya verileri ele geçirilmişti.

Süreçte, Cambridge Analytica'nın seçim sandıklarındaki tercihleri etkileyebilecek ve öngörebilecek güçlü bir yazılım kullandığı iddia edilmiş ve bu sistem 'tam teşekküllü propaganda makinesi' olarak tanımlanmıştı.

Şirketin yöneticisi olan Alexander Nix, "Demokratlar teknoloji devriminde öncülük ediyordu, veri analizleri ve dijital dünya ve Cumhuriyetçilerin rekabet etmekte başarısız olduğu alanlardı. Biz de bunu bir fırsat olarak gördük" demişti.

Şirket ise usulsüzlük yaptıkları iddialarını reddetmiş ve verilerin hiçbirinin ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerinde kullanılmadığını savunmuştu.

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili süreç içinde ABD Kongresi'nde ifade verdi ve özür diledi.

Şirkete tarihi bir miktar olan 5 milyar dolar ceza kesildi

Cambridge Analytica şirketi de kapatıldı.