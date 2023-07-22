Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u törenle karşıladı.

İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

İkili ilişkiler ele alındı

Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

İki liderin, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.

Öte yandan Türkiye'nin Cezayir ile farklı alanlarda yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 5 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, taraflar ulusal mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak, hak eşitliği ve karşılıklı yarar temelinde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında ikili işbirliğini geliştirecek.