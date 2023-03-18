CHP HDP görüşmesi neden ertelendi, ertelemenin perde arkasında ne var soruları siyaset dünyasında son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor

"Altılı Masa"nın Kılıçdaroğlu tarafından ikna edilmesinden ve adayın belli olmasından sonra gözler HDP ile yapılacak görüşmelere çevrilmişti. Çünkü, adayın belli olmasından hemen sonra HDP, Kılıçdaroğlu'na görüşme davetinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme için randevu almış 18 Mart 2023 yani 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde görüşme gerçekleşecekti. Ancak beklenmedik bir anda görüşmenin iptal edildiği açıklandı.

CHP HDP GÖRÜŞMESİ NEDEN ERTELENDİ?

16 Mart Perşembe günü HDP'dedn yapılan açıklamada ziyaretin ertelendiği ifade edildi.

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

KILIÇDAROĞLU: EV SAHİBİNE SORUN

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, cumartesi günü gerçekleşmesi beklenen HDP ziyaretinin neden ertelendiği sorusunu, “Onu bana sormayacaksınız, onu ev sahibine soracaksınız” ifadeleriyle yanıtladı.

BAHÇELİ'DEN ZİYARETE DAİR İDDİA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyaretin 18 Mart'a denk gelmesi nedeniyle ertelendiğini öne sürerek, "CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir" dedi.

Bahçeli'nin mesajında ilgili bölüm şöyle:

"Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde CHP’nin HDP’yle hedef ve siyasi birliği tesis etmek maksadıyla buluşma ve görüşme planı, hitamında artan ve yaygınlaşan haklı tepkilerden dolayı bu sancılı görüşmenin mecburen ertelenmiş olması bize başka bir izah ve ifade şansı bırakmamaktadır.

Zaferimizin 108’inci yıl dönümünü ve şehitlerimizin aziz hatıralarını gölgelemek, adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir.

Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçi güruhu yüreklendirme, gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır.

Bu kapsamda siyasi muhalefet Türkiye’nin karşısına geçmiş, milletimizi zillet anaforuna çekmek için dış bağlantılı yıkım hesabı yapmaya başlamıştır."