CNN'den algı anketlerini çöpe atacak analiz

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve olası dış politikasını uzmanlara soran CNN, Erdoğan'la CHP liderinin bir nevi karşılaştırmasını yaptı. Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu kaydeden anketçiler, "Depremler, Erdoğan'ın oyunu etkilemedi" dedi.

Uluslararası basın, Millet İttifakı'nın yaşadığı çalkantılı süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını yakından izlemeye devam ediyor.

"Gandhi Kemal" ve "Türkiye'nin Gandhisi" şeklinde tanıtılan Kılıçdaroğlu'nun, Batı'ya yönelik politikalar yürüteceği ifade edildi.

ABD merkezli CNN International'da çıkan "Erdoğan'ın 'zıt kutbu' Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmak istiyor" başlıklı analizde, Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılaştırıldı. Haberde ayrıca, depremden sonra yapılan anket sonuçları da yer aldı.

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇMEK İSTİYORLAR"

Nadeen Ebrahim imzalı analizde, "Muhalefetin yol haritası, cumhurbaşkanının daha az yetkiye sahip olduğu kapsayıcı bir parlamenter sisteme doğru ilerleme hedefinde netleşti" denildi. Bu konu hakkında Oxford Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Çağdaş Türkiye Programı Koordinatörü Mehmet Karlı, "Artık cumhurbaşkanının elinde merkezi bir güç olmayacak" dedi.

"BATI'YA KARŞI DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR YAKLAŞIM BENİMSEYECEK"

"Analistler, Kılıçdaroğlu'nun kurumlar aracılığıyla hareket edeceği için Batı'ya karşı daha yumuşak ve daha öngörülebilir bir yaklaşım benimsemesinin beklendiğini söylüyor" ifadelerinin yer aldığı analizde, Koç Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Murat Somer'in değerlendirmelerine yer verildi.

Somer, Erdoğan'ın dış politikasının çoğunlukla "hırçın" ve "kişisel" olarak tanımlandığını, muhalefetin daha kurumsal, öngörülebilir ve yumuşak güce dayalı bir politika yürütebileceğini söyledi.

"Erdoğan esnaf, Kılıçdaroğlu bürokrat" diyen Somer, Erdoğan'ın siyasete "iş insanı" gibi yaklaştığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN ZITTI

Uzmanların CHP liderini "Erdoğan'ın olmadığı her şey" olarak gördüğünü yazan Ebrahim, şu ifadeleri kullandı:

"Analistler, hem Hindistan'ın Mahatma Ghandhi'sine fiziksel benzerliği hem de mütevazi yapısı nedeniyle bazen 'Gandhi Kemal' olarak anılan Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın zıt kutbu olarak görüldüğünü söylüyor."

SEÇİMİ KİM KAZANIR? ANKET SONUCU AÇIKLANDI

Söz konusu yarışın epik bir hikaye oluşturacağını söyleyen Somer, seçimin zorlu geçeceğini dile getirdi.

Siyaset bilimci Gönül Tol ise, "Muhalefet bir takım gibi çalışırsa cazibesi artar" dedi.

CNN'nin analizine katkı sağlayan ve depremden sonra yaptıkları araştırmayı anlatan MetroPOLL'ün Başkanı Özer Sencar, pek çok kişinin depremden sonra Erdoğan'ın oy kaybedeceğini düşündüğünü ancak durumun öyle olmadığını söyledi.

Sencar'a göre anketler, hükümetin, muhalefetin beklediği kadar oy kaybetme olasılığının düşük olduğunu gösteriyor:

"Depremden sonra Erdoğan'ın popülaritesi sadece 1 puan, Kılıçdaroğlu'nun popülaritesi ise 5 puan azaldı. Bütün bu veriler, deprem nedeniyle hükümetin ve Erdoğan'ın kayıplarının telafi edilebilecek düzeyde olduğunu gösteriyor."

Geçtiğimiz gün de Reuters'a konuşan ve MetroPOLL'ün son anket verilerini paylaşan Sencar, hükümetin ocak ayına oranla birkaç puan kaybettiğini ancak Cumhur İttifakı'nın hala Millet İttifakı'nın önünde olduğunu söylemişti.