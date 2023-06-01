Çorum cami neden yıkılıyor?

Çorum'da cami neden yıkılıyor, cami yıkımı nedeniyle yaşanan tartışmaların temelinde ne var soruları merakla soruluyor. Çorum Belediyesi tarafından mahkemeye yapılan başvurulardan sonra boşaltılması ve yıkılması yönünde karar verilen cami son günlerde başta muhalif medya olmak üzere birçok platformda konuşulur oldu. Peki, işin aslı nedir?

ÇORUM'DAKİ CAMİ NEDEN YIKILIYOR?

Çorum'da, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi'nde hiçbir resmi kurumdan izin alınmadan, imara ve şehrin yapısına aykırı bir şekilde Galibi Vakfı İbadethanesi isimli bir yapı inşa edildi. İmarda yol olarak görünen bölgede çift şeritli bir güzergahın geçmesi gerekiyor. Ancak cami nedeniyle iki mahallenin mağdur olduğu ve çift güzergahlı yolun yarıda kaldığı belirtiliyordu.

Belediye tarafından mahkemeye yapılan başvurular sonrasında Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı. Bölgede toplanan bazı kişiler yıkıma tepki gösterirken, Avukat Vedat Canbolat belediyenin suç işlediğini belirterek, işlemin durdurulmasını istedi. Belediye ekipleri, yaklaşık 10 yıl önce izin alınmadan, kaçak bir şekilde yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yanına geldi. Ekipler, kaçak olduğu gerekçesiyle yapının yıkıma ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile verilen 40 günlük boşaltma süresi ve yine 12 günlük ek sürenin dolması üzerine yıkım çalışması başlattı.

Yapıyı boşaltma işlemlerine başlayan ekipler ile bölgede toplanıp, "İbadethanemizi yıktırmayız" diyen grup arasında gerginlik yaşandı. Yıkım çalışmalarının başlaması nedeniyle bazı kişiler ağladı. Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler de yıkıma tepki gösterdi. Avukat Vedat Canbolat ise elinde mahkeme kararı ile gelerek yapılan yıkımın durdurulmasını istedi.

Verilen kararda tahliye yazıldığını, yıkım kararının ise onaylanmadığını söyleyen Avukat Vedat Canbolat, belediyenin suç işlediğini ileri sürdü Çevik Kuvvet ekiplerinin de önlem aldığı yapının yıkılmasının ardından Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’nin tamamının çift şeritli yol olarak hizmete açılacağı belirtildi.

CAMİNİN YANINDAKİ TÜRBE DE YIKILDI

Çorum Belediye ekipleri kaçak yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımına başladı. Yıkıma ibadethanenin bitişindeki küçük binalardan başlayan ekiplere bazı kişiler tepki gösterdi. Bu kişiler, ibadethane bölümünün bitişiğinde Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan Hazretlerinin Türbesi olduğunu iddia etti. Belediye yetkilileri ise Anıtlar Yüksek Kurulu incelemesinde türbenin boş olduğunun tespit edildiğini belirtti. Ekipler tarafından 2 gün içerisinde türbenin bulunduğu bölümün de yıkılacağı bildirildi. Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı ve Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, yolun açılmasına engel olan ve her iki mahalleyi mağdur eden kaçak yapımının yıkılmasından dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuyla ilgili Çorum Belediyesi de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada yıkım kararına dair kesinleşmiş mahkeme kararı ile birlikte verilen 40 günlük boşaltma süresi ve yine 12 günlük ek sürelerin dolması üzerine bu sabah erken saatlerden itibaren yıkım çalışmalarına başlandığı belirtildi. Yapının yıkılması ile Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’nin tamamının, çift şeritli yol olarak hizmete açılacağı belirtildi.

Çorum Belediyesi ekiplerinin kaçak yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımını gerçekleştirdiği alanda yapılan çalışmalarda türbenin bulunduğu bölgede bazı kemik parçalarına rastlandı. Kemikler büyük bir titizlikle kefenlenerek mezarlıklar müdürlüğüne teslim edildi. Bulunan kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı.