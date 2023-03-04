Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 6'lı masa açıklaması geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla ilgili gelişmeyi ilk kez değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim şimdi dökülen taşları toplama gibi derdimiz yok. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz Dolmabahçe'de bilim adamlarıyla toplantı halindeydik. Dışarıda kalan vatandaşları tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak yol haritamıza devam ediyoruz."

AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı konuşmada 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.'' diye konuştu.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi.