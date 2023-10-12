Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Nahyan arasında Filistin görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail çatışmasının durdurulması için yürüttüğü diplomasi kapsamında BAE Emiri El Nahyan ile görüştü.
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimin sonlandırılmasının, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Al Nahyan'a, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.