Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu ilk kez görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de tiplomatik görüşmelere devam ediyor.

Erdoğan'ın Türk Evi'nde ağırladığı liderler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da vardı. İki lider arasındaki görüşme, ikilinin göreve geldiklerinden bu yana ilk kez gerçekleşiyor.

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ İLE GÖRÜŞME

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Türkevi'nde kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Yaklaşık 40 dakika süren ve basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye’nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ile İş Forumu toplantılarının en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.



Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.