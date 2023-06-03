Cumhurbaşkanı Erdoğan mazbatasını aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen törenle önce mazbatasını aldı, daha sonra da yemin metini okudu.
Gündem 03.06.2023, 15:20 03.06.2023, 15:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen törende yemin etti.
Erdoğan'ın yemin törenine dünyanın birçok ülkesinden devlet lideri katıldı.
TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı.
Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti.
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