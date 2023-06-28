Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesinde iki ülke arasında atılan güven artırıcı adımların önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı’nı tebrik ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı’nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini ilettiği aktarıldı.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.