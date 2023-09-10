Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki liderlerle başbaşa görüşmeleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

SİSİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Selman'dan sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştü.

Görüşmede Türkiye-Mısır ikili ilişkileri ticaret hacminin artırılması, eneri alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

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