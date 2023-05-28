Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi önde tamamladı
Açılan yüzde 97 sandık oranına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oy oranına sahip görünüyor.
Gündem 28.05.2023, 18:12 28.05.2023, 19:58
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ilk sonuçları gelmeye başladı. Açılan yüzde 97 sandık oranına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oy oranına sahip görünüyor.
Türkiye geneli ve yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen oy verme işlemleri tamamen sona erdi.
Sandıklar kapandı ve sayımlar başladıktan sonra ilk sonuçları geldi.
Açılan yüzde 96 sandık oranına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oy oranına sahip görünüyor.
Açılan sandık sayısı oranı: 97
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 52
Kemal Kılıçdaroğlu: 48
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