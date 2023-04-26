Cumhurbaşkanı Erdoğan sevenlerini korkuttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında bir anda rahatsızlanması başta sevenleri olmak üzere bütün Türkiye'yi endişelendirdi. Geçici bir sağlık sorunu olmasının anlaşılması sonrasında her yerden mesaj yağdı. Başta AK Partililer olmak üzere bütün siyaset dünyasından art arda "geçmiş olsun" mesajları yayınlandı.

Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptığı sırada bir rahatsızlık geçirdi. Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerine yayına apar topar ara verildi. 20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

AKŞENER: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Kılıçdaroğlu'nun ardından paylaşım yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Katıldığı televizyon programında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

"SEÇİM SÜRECİNİ DE SONRASINI DA SIHHATLE GEÇİRMEYİ TEMENNİ EDİYORUM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

DAVUTOĞLU DA MESAJ PAYLAŞTI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

"KALAN SÜRECİ HUZUR İÇİNDE TAMAMLAYABİLMEYİ TEMENNİ EDİYORUM"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

"BİR LİDERİ SANDIKTA YENMEYE ÇALIŞMAK AYRIDIR..."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Erdoğan'ın yayınının kesilmesiyle ilgili;Bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır… Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa… Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere, bizim gibilere…." dedi.

HÜDAPAR LİDERİNDEN ERDOĞAN'A "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Cumhur İttifakı ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin" mesajını paylaştı.

İBRAHİM KALIN: SAĞLIK DURUMU İYİ HAMDOLSUN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin" dedi.

GÖKSU: HAMDOLSUN KENDİSİ GAYET İYİ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Cenab-ı Hakk Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrüne sağlık, sıhhat ve bereket versin. Hamdolsun kendisi gayet iyi. Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesini kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin hem AK Parti'den hem de Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi.

YARDIMCISI ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Gelişmeler dikkatle takip edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: HAMDOLSUN GAYET İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.