Didem Arslan Yılmaz neden tutuklandı? İddialar doğru mu?

Dideme Arslan Yılmaz neden tutuklandı sorusu aslında sosyal medyadan yayılan bir soru oldu. Başta Facebook olmak üzere birçok sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlar nedeniyle bu soru merakla soruluyor. Paylaşımları yapanların da aslında amaçlarına ulaştıkları görülüyor. Zira, yaptıkları paylaşım nedeniyle Yılmaz'ın yakınları hayli endişeye kapılmış durumda. Hal böyle olunca da herkes merakla soruyor:

DİDEM ARSLAN YILMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

Didem Arslan Yılmaz şunun için tutuklandı diyebileceğimiz hiçbir durum veya sebep ortada yok. Çünkü, Yılmaz tutuklanmadı. Peki, madem tutuklanmadı bu haberler nereden çıkıyor?

Sosyal medya öyle bir hal aldı ki eskiden İstanbul'un dolandıcılarla dolu olduğu için uğanmaması gereken semtlerinden hiçbir farkı kalmadı.

Son günlerde moda haline gelen yeni sahte hit veya tık kazanma yöntemleri arasında, ünlü veya çok popüler olan isimler üzerinden manipülasyon oldu.

Murat Ülker, Rahmi Koç, Müge Anlı, İbrahim Tatlıses gibi isimler üzerinden yürütülen dolandırıcılık çalışmalarında sık sık, "Murat Ülker tutuklandı... şok şok şok..." veya "Müge Anlı'nın bilmem nesi ortaya çıktı..." şeklinde başlıklarla resimler veya görseller hazırlanıyor.

Bu görseller, eğitim düzeyi biraz daha düşük olan Facebook kullanıcılarına sunuluyor.

Gördükleri paylaşımların sahte olup olmadığını sorgulamayan kullanıcılar ise dolandırıcıların ağına düşüyor.

Dolayısıyla Didem Arslan Yılmaz haberi de bu minvalde bir haberdir.

Haberin özeti, Didem Arslan Yılmaz tutuklanmadı.