Didem Arslan Yılmaz neden tutuklandı? Yılmaz tutuklandı mı haberler doğru mu?

Dideme Arslan Yılmaz neden tutuklandı sorusu aslında sosyal medyadan yayılan bir soru oldu. Başta Facebook olmak üzere birçok sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlar nedeniyle bu soru merakla soruluyor. Paylaşımları yapanların da aslında amaçlarına ulaştıkları görülüyor. Zira, yaptıkları paylaşım nedeniyle şimdilerde Show TV'de gündüz kuşağı programı, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" isimli programın sunuculuğunu yapan Yılmaz'ın yakınları hayli endişeye kapılmış durumda. Hal böyle olunca da herkes merakla soruyor:

DİDEM ARSLAN YILMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

Didem Arslan Yılmaz şunun için tutuklandı diyebileceğimiz hiçbir durum veya sebep ortada yok. Çünkü, Yılmaz tutuklanmadı. Peki, madem tutuklanmadı bu haberler nereden çıkıyor?

Sosyal medya öyle bir hal aldı ki eskiden İstanbul'un dolandıcılarla dolu olduğu için uğanmaması gereken semtlerinden hiçbir farkı kalmadı.

Son günlerde moda haline gelen yeni sahte hit veya tık kazanma yöntemleri arasında, ünlü veya çok popüler olan isimler üzerinden manipülasyon oldu.

Murat Ülker, Rahmi Koç, Müge Anlı, İbrahim Tatlıses gibi isimler üzerinden yürütülen dolandırıcılık çalışmalarında sık sık, "Murat Ülker tutuklandı... şok şok şok..." veya "Müge Anlı'nın bilmem nesi ortaya çıktı..." şeklinde başlıklarla resimler veya görseller hazırlanıyor.

Bu görseller, eğitim düzeyi biraz daha düşük olan Facebook kullanıcılarına sunuluyor.

Gördükleri paylaşımların sahte olup olmadığını sorgulamayan kullanıcılar ise dolandırıcıların ağına düşüyor.

Dolayısıyla Didem Arslan Yılmaz haberi de bu minvalde bir haberdir.

Haberin özeti, Didem Arslan Yılmaz tutuklanmadı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz, 12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Türk haber spikeri, muhabir ve sunucudur. Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden 1992 yılında mezun olduktan sonra gazetecilik kariyerine Flash TV'de haber sunarak başlamıştır.

Kanal D'ye geçerek muhabirlik yapmış ve daha sonra Serdar Cebe ile birlikte "Çalar Saat" programını ve "Haftasonu Haberleri"ni sunmuştur. Uğur Dündar ekibine katılarak Star TV'ye geçmiş, 2004 yılında Habertürk TV'ye geçerek "Haber Sahası" programını sunmuştur.

CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca haber sunuculuğu yapmış, özellikle organ nakli dizi haberlerini içeren programı büyük ilgi görmüş ve organ bağışı konusunda farkındalık yaratmıştır. Ardından 2007-2016 yılları arasında Habertürk TV'de çalışmış, "13 Ajansı," "Gün Ortası" ve "Türkiye'nin Nabzı" gibi programları sunmuştur.

Çeşitli iş hayatı olaylarıyla da dikkat çekmiştir. Örneğin, Tansu Çiller ile yaptığı bir programda Çiller'in eline tırnaklarını geçirdiğini belirtmiş, Binali Yıldırım'ın programa davet edilmesi sırasında Ahmet Hakan'a dair söyledikleri tartışmalara yol açmıştır. Pandemi döneminde "Türkiye'nin Nabzı" programında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun konuşmasını sürekli kesmesi eleştirilmiştir.

MURAT ÜLKER HAKKINDA DA BENZER ASPARAGAS HABER ÇIKMIŞTI

Aynı şekilde Murat Ülker hakkında da yine sosyal medya platformlarında, sahte bir görsel üzerinden tutuklanma iddiası ortaya atılmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Murat Ülker, "Keriz silkelemek isteyenlere dikkat" demişti.

Ülker, açıklamasında şunları söylemişti: Dijitalde hepimizin iletişimde olabilmesi, paylaşımların yayılım gücü iyi güzel de bir de madalyonun öteki yüzü var… Dolandırıcılar şimdilerde oldukça kötü fotoşoplarla, aslı astarı olmayan sahte paylaşımlarla, hayatımda hiç yapmadığım güya yapılmış röportajlarla keriz silkelemeye çalışıyorlar. Takipçilerim keriz değildir, bunlara inanmaz diye düşünüyorum ama yeri gelmişken de bir uyarayım dedim. Gerçek olmadığı çok aşikar ama ne olur ne olmaz, boşluğunuza denk gelir eder, sakın tıklayıp paranızı kaptırmayın, dikkat edin!