Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki

Dışişleri Baknalığı, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasını kınayarak, "Hesap vermesi kaçınılmazdır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarını da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk onunde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır.