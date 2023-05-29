Dünya basını Erdoğan'ın zaferini böyle gördü

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm dünyada ilgiyle takip edildi. Uluslararası haber ajansları gelişmeleri anbean "Son Dakika" kodu ile paylaştı.



İtalya merkezli ANSA Haber Ajansı, seçim yarışında Erdoğan`ın ipi göğüslediğini söyleyerek, 2028`e kadar 5 yıl daha iktidarda kalacağını yazdı.

BBC News, kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan`ın seçimi kazandığını, Ankara`da kutlamalar yapıldığını yazdı. Erdoğan`ın konuşmasına yer vererek seçmenlere teşekkür ettiğini söyledi.

İngiltere Merkezli Sky News, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın "Bay bay bay Kemal" mesajını manşete taşıdı.

Bloomberg, Erdoğan muhaliflere karşı seçim zaferini mühürledi başlığını kullandı, "Erdoğan`ın ittifakı iki hafta önceki parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etti" dedi.

İsrail merkezli Haaretz, "Resmi nihai sonuçlar henüz açıklanmadı, ancak sayılan sandıkların büyük çoğunluğuna dayanan veriler, Erdoğan`ın kabaca yüzde 52 destekle önde olduğunu gösterdi" dedi.

Al Jazeere, Erdoğan`ın "Seçimin tek kazananı Türkiye" mesajına yer vererek, kutlama fotoğraflarını paylaştı.

İsveç medyasından Dagens Nyheter, seçim sonuçlarını "Erdoğan, Türkiye`deki cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olduğunu ilan etti." manşetiyle verdi.

Yunanistan merkezli Kathimerini, haberinde "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,12`lik oyla birinci oldu. Takipçileri sokaklara döküldü, yabancı liderlerden tebrik mesajları geldi." dedi.

Yunanistan merkezli In.gr, Erdoğan`ın "Bize oy veren ve önümüzdeki beş yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bize veren herkese teşekkür etmek istiyorum" mesajını haberine taşıdı.

Reuters Haber Ajansı, haberi "Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazandı" başlığıyla vererek, kutlamalar yapıldığına dikkat çekti.

Seçimleri canlı blog sayfasıyla takip eden France 24, "Erdoğan, Türkiye ikinci tur seçimlerinde zaferini ilan etti" başlığı attı.

Middle East Eye, "Ön sonuçlar cumhurbaşkanının neredeyse kesin olarak yeniden seçildiğini gösteriyor" dedi.

CNN International`da Erdoğan`ın seçim sonrası ilk konuşmasına yer verildi. Konuşma, zafer turu olarak yorumlandı.

Fransa merkezli Le Monde, " Türkiye`deki Cumhurbaşkanı Seçimi üst başlıklı haberinde "Erdoğan ikinci turda Kılıçdaroğlu`na karşı zafer kazanarak tekrar seçildi" ifadelerini kullandı.

CNBC televizyonu da Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın iktidarda üçüncü on yıla girmek için seçim zaferine imza attığını belirtti.

Alman, Die Welt gazetesi seçimi "Erdoğan, seçimin ikinci turunun galibi olduğunu ilan etti." başlığıyla sütunlarına taşıdı. Gazete haberinde tebrikleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın İstanbul’da seçmenlerine seslendiğine yer verdi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “mezara kadar beraber olacağız.” ifadesini manşete taşıdı. Seçimde bu kez de sürpriz olmadığını belirten gazete Erdoğan`ın 5 yıl daha görev yapacağını belirtti.

Wall Street Journal, "Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi oranlarına (anketlere) meydan okudu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanarak, onu yakın siyasi tarihin hayatta kalan en büyük isimlerinden biri haline getirdi ve küresel meselelerdeki büyük rolünü sağlama aldı" dedi.

ABD`de Virginia merkezli Politico haber sitesinde, "Türkiye`nin Erdoğan`ı yine kazandı" başlığıyla verilen haberde, "Erdoğan, beş yıllık bir görev süresine daha başlarken, 85 milyonluk bu güçlü ülkede demokrasinin gelecekteki yönünü etkilemenin yanı sıra bölge ve ötesinde de siyaseti şekillendirme kapsamında güçlü bir konumda." değerlendirmesinde bulunuldu.

Washington Post`ta yayımlanan videoda "Erdoğan 5 yıl daha iktidarda" başlığı atıldı.