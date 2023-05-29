Dünya liderleri Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sisteme göre ikinci kez başkan seçilmesinden sonra dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeyebaşladı.

Birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

AZERBACYAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zaferini" Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

"Aziz kardeşim." diye başladığı mesajında Erdoğan'ı kendi ve Azerbaycan halkı adında kutlayan Aliyev, Azerbaycan halkının seçimi büyük bir ilgi ve heyecanla izlediğini kaydetti.

Aliyev, seçimin sonuçlarının, Erdoğan'ın Türkiye'nin kapsamlı kalkınması yolunda kararlılıkla uyguladığı geniş çaplı politikaya ve paha biçilmez hizmetlerine verilen en büyük ödül olduğunu belirtti.

Çağdaş dönemin sayfalarına altın harflerle kazınan faaliyetlerinin Erdoğan'ın vatana, millete ve Türk yurduna sınırsız sevgisinin, bağlılığının ve sadakatinin açık bir ifadesi olduğunu vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti, geride bıraktığımız 20 yılı aşkın süredir sizin liderliğiniz sayesinde büyük ve onurlu bir kalkınma yolundan geçerek, uluslararası arenadaki süreçlerde belirleyici etkiye sahip, söz sahibi ve önemli başarılara imza atan bir güç merkezi haline geldi, siyasi, ekonomik, endüstriyel, askeri, yeni teknolojiler ve diğer alanlarda önemli başarılar elde etti. Tarihsel misyonunuzun mihenk taşını oluşturan güçlü ve etkili Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği başarılar, kardeş ülke olarak bizleri gururlandırmaktadır."

Aliyev, tarihsel olarak iki halkın iradesinden doğan kopmaz bağlarla birbirine bağlı Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada benzerinin bulunmadığını belirterek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin, işbirliğinin ve ortak projelerin bölgesel işbirliği, güvenlik ve istikrarın da bel kemiğini oluşturduğunu kaydetti.

Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması mücadelesinde Erdoğan'ın şahsında, kardeş Türk devleti ve halkının kararlı, kesin siyasi ve manevi desteğini her zaman minnetle hatırladıklarını bildiren Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz kardeşim, sizi ilk ziyaretinizi Azerbaycan'a yapmaya davet ediyorum. Zamanın imtihanlarını onurla göğüsleyen halklarımızın dostluk ve kardeşliğinin, Azerbaycan ile Türkiye'nin birlik ve müttefikliğinin 'bir millet, iki devlet' ve 'tek yumruk' felsefelerinin ruhuna uygun olarak ortak çabalarımızla yükselen çizgide devam edeceğine ve daha da güçleneceğine eminim. Zafer sevincinizi sizinle paylaşıyor, size sağlık ve mutluluk, kardeş Türkiye ve Türk halkının huzur ve refahı için yapacağınız faaliyetlerinizde yeni başarılar diliyorum."

RUSYA

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi.

Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve Türkiye'de bir doğal gaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı şekilde uygulanmasına da önem verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik eden Putin, “Değerli dostum, yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildiğiniz için en içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Size devlet başkanı olarak sorumlu görevinizde başarılar, sağlık ve refah diliyorum.” ifadesine yer verdi.

KATAR

Katar Emiri Şeyh Al Sani seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın başarısının KKTC ve Doğu Akdeniz'deki istikrar için önem taşıdığını belirterek, "Anavatan Türkiye'de yapılan seçim sonrası Sayın Erdoğan'ın başarısı aynı zamanda KKTC'deki iki devletli siyasetin de teyidi olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısıyla birlikte "Türkiye Yüzyılı"nın Türk milleti için hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, seçimin büyük bir olgunluk içerisinde geçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC'nin Doğu Akdeniz'de daha müreffeh bir geleceğe doğru yol alacağını dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Bir kez daha Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum ve neticenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'de yüksek katılımla gerçekleşen seçimlerin Türkiye'nin KKTC bağlamındaki milli siyasetinin bir onayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan her platformda KKTC'nin tanınması ve uygulanan ambargoların kaldırılması için mücadele ediyor. Milli irade ile milli siyasetin teyidi KKTC açısından oldukça önemlidir."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi." ifadesini kullandı.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının Türk milleti için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun demokrasi şöleni içerisinde geçtiğini belirterek "Seçim sonuçları sonucunda Türkiye'nin 13.Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyoruz." ifadesine yer verdi.

Seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayır getirmesini temenni eden Töre, Türkiye ile KKTC'nin el ele "Türkiye Yüzyılı" hedefine ilerleyeceğini kaydetti.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya'daki siyasi parti liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) lideri Hristijan Mickoski, Erdoğan'ın seçimdeki başarısından dolayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "(Kuzey) Makedonya'nın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'a önemli ve net zaferinden dolayı tebrikler. Erdoğan'a başarılı bir görev süresi, dost Türk halkı ve devletinin de yeni kazanımlar elde etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Ülkedeki Arnavut muhalefet partisi Alternativa lideri Afrim Gashi de Türkçe ve Arnavutça paylaştığı mesajda, Erdoğan'ın tamamen demokratik bir seçim sonucunda elde ettiği zaferin, hem Türk halkının siyasi ve demokratik olgunluğunun hem de Türk vatandaşlarının mevcut iktidarın yönetimine müteşekkirliğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ı tebrik eden ve ileriki dönemde muvaffakiyetler dileyen Gashi, "Kazanılan bu zaferin işbirliğimizi daha da pekiştirmesini ümit ediyor, hem ülkelerimiz hem de halklarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Tebrikler." sözlerini sarf etti.

Hükümet ortaklarından Boşnak Demokrat Birliği (BDS) Başkanı Munir Kolaşinac ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayarak, "(Erdoğan) Ülkesini ve insanını her alanda ne kadar sevdiğini sadece çaba ve adanmışlık ile göstermiştir. Kendisine verilen her oy, onun meşakkatli çalışması ve fedakarlığının bir teyididir. Bu zafer, Türkiye ve bölgenin refahının, başarısının, ilerlemesinin ve ekonomik kalkınmasının teminatıdır. Bu zafer, Türk milletinin olduğu kadar, Boşnak milleti dahil Türkiye'nin kardeş milletlerinin de gururudur." değerlendirmesinde bulundu.

BM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yazılı açıklamasında, "Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden ötürü tebrik ediyor. (Guterres), Türkiye ile BM arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verdi.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı ve Türkiye'nin köklü demokratik geleneğini yansıtan katılım oranı nedeniyle Türkiye'deki seçmenleri tebrik ediyorum. Türkiye, değerli bir NATO müttefiki ve ortağıdır. Türk halkının seçtiği hükümetle birlikte çalışmalarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımla kutladı.

Fransa ve Türkiye'nin, Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrupa Atlantik ittifakı ve Akdeniz'in geleceği gibi birlikte üstesinden geleceği sınavlarının olduğunu belirten Macron, "Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Steinmeier, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı sizi kutlamama izin verin." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Almanya arasındaki yakın insani, ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Birlikte ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunabilirsek bundan memnuniyet duyarım. Dünyada karşılaştığımız zorluklar bunu daha da önemli kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni görev döneminde başarılar dileyerek, "Ülkenize barış, özgürlük ve refah, size de yönetiminizde başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Almanya ve Türkiye yakın ortaklar ve müttefiklerdir, aynı zamanda güçlü sosyal ve ekonomik bağlara sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Şimdi ortak meselelerimizi yeni bir ivmeyle ilerletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik ederek, iki ülkenin güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Sunak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Sunak, paylaşımında, "NATO müttefikleri olarak ticaretin geliştirilmesinden güvenlik tehditleriyle mücadeleye kadar ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

NATO'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçildiği için tebrik ederek, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

NORVEÇ

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Norveç, Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyor. Türkiye, Norveç için önemli bir dost, ortak ve NATO'da hayati bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

Store, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye ve derinleştirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini de kaydetti.

İSVEÇ

İsveç Başbakanı Kristersson da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederek ortak güvenliğin gelecekte öncelikleri olacağını kaydetti.

AB'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya mesajında, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

Michel, "Sizinle gelecek yıllarda tekrar çalışmayı ve ilişkileri derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de seçimi kazanmasından dolayı Erdoğan'ı tebrik ederek "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum. Halklarımızın çıkarına olacak şekilde ilişkileri ilerletmek için çalışmak hem Türkiye hem AB için stratejik önem taşımaktadır." ifadesine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB), Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek birlikte çalışmaya hazır olunduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucuyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "AB, Türkiye'de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun demokratik haklarını kullanan Türk halkının yüksek katılımıyla yapılmasını memnuniyetle karşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi'nin seçimle ilgili nihai bulgularının beklendiğini belirtilen açıklamada, "AB'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamın yanı sıra Türkiye ve tüm halkıyla işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiyi sürdürmede stratejik çıkarı bulunuyor." denildi.

Açıklamada, AB'nin ayrıca tüm vatandaşların yararına, insan hakları, hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuk ve bölgesel istikrar taahhütleri temelinde ortak refah ve istikrar için yapıcı bir ilişkiye doğru ilerlemek amacıyla Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamıştı.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından Türkçe yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz."

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğunu belirterek, Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Orban, "Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Pakistan'daki politikacılar ve siyasi parti liderleri, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Halk Partisi (PPP) Başkanı Bilaval Butto Zerdari, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin Türk halkının onun vizyoner liderliğine olan güvenini yansıttığını belirtti.

Zerdari, Pakistan ile Türkiye'nin eşsiz kardeşlik yolculuğuna devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye'ye sonsuz barış ve refah dilediğini kaydetti.

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raca Pervaiz Eşref, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın zaferinin Türk halkının ona olan güvenini yansıttığına işaret ederek, tebriklerini iletti.

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani de Erdoğan'ın başarılarının devam etmesi için en içten dileklerini ileterek, Pakistan'ın Türkiye ile bağlarını daha da güçlendirmeye ve ortak refah için birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSLAM'IN GÜÇLÜ BİR SESİDİR"

Muhalefet partilerinden Cemaat-i İslami'nin lideri Siracül Hak, sosyal medyadan Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan İslam'ın güçlü bir sesidir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması İslam dünyası için sevindirici bir haber olmuştur. Onun yönetimi başta Keşmirliler olmak üzere tüm mazlumlara güç verecektir." ifadelerine yer verdi.

Hak, Erdoğan'ın daima Pakistan'ı uluslararası forumlarda desteklediğini ve "Keşmir davasına" sahip çıktığını belirterek, "Pakistan milleti bu desteğinden dolayı kendisine minnettardır. Onun kazanmasının Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendireceğini umuyoruz." açıklamasını yaptı.

Koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rahman da bir kez daha namağlup olduğu için Erdoğan'ı yürekten kutladığını vurguladı.

Rahman, Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin kalkınma yolculuğunun devam edeceğini ve Türkiye'nin Pakistan ve İslam dünyasıyla ilişkilerinde yeni hedeflere ulaşılacağını kaydetti.

LİBYA

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında ise Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi,iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve iki halk arasındaki kardeşliğe işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar" diledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de Erdoğan'ı arayarak tebrik etmiş, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ise kutlama mesajı yayımlamıştı.

Libya’nın önemli muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi, Türkiye’de düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun başarıyla sonuçlanması nedeniyle Türk halkını ve seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Parti Genel Başkanı İmad el-Bennani, resmi Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'ndeki zaferi ve kardeş Türk halkının güvenini yeniden hakkıyla kazanması vesilesiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Tebrik mesajında Türk halkından övgüyle söz eden el-Bennani, “Bölge ve özellikle Libya için başarılı bir demokrasi modeli sergileyen ve bu modeli tüm engellere rağmen korumak için fedakarlık gösteren Türk halkını tebrik ediyorum.” ifadesine yer verdi.

CEZAYİR

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Değerli Kardeşim” cümleleriyle başladığı tebrik mesajında, "Kardeş Türkiye halkının aziz şahsınıza olan güveninin tazelenmesini memnuniyet ve sevinçle karşılayarak, size kendi adıma ve Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

SENEGAL

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı.

Sall, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Macky Sall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı içtenlikle kutladığını belirterek "Erdoğan'ı, cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

FİLDİŞİ

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Fildişi Sahili ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğinin yeni dönemde de devam edeceğini kaydeden Ouattara, ikili ilişkileri iki halkın menfaatine olacak şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı seçim zaferi sebebiyle tebrik ederek, "Şahsım ve Sırbistan halkı adına yeniden cumhurbaşkanı seçilmenizi gönülden kutlarım. Bu dönemde de ülkenizin gelişimi ve halkınızın iyiliği için çalışacağınıza eminim." ifadelerini kullandı.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Türkmen Devlet Haber Ajansı (TDH) tarafından yapılan açıklamaya göre, Berdimuhamedov, Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı.

Mesajda, Türk halkının hayatındaki tarihi günde, demokrasi iradesine dayanarak elde ettiği siyasi başarı ve zaferden dolayı Erdoğan’ı yürekten tebrik ettiğini belirten Berdimuhamedov, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecekte devlet işlerinde büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede taraflar, iki ülkenin siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik ve kültürel-insani alanlarda ilişkilerin kapsamlı şekilde genişletilmesine ve güvene dayalı ilişkilerin tüm alanlarda çok yönlü hükümetler arası işbirliğinin daha da başarılı şekilde sürdürülmesine ilişkin taahhüdünü teyit etti.

ÖZBEKİSTAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de seçmenlerin yüksek düzeyde katılımı ve ikinci tur oylama sonuçlarının, dost Türk halkının görevdeki Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü politika ve reform programını desteklediğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Ömüraliyev, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2. turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, İngilizce ve Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Novak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin istikrarının Avrupa için çok değerli olduğunu ve Ukrayna'da barışa ulaşabilmek için bunun çok önemli rol oynayacağını vurgulayan Novak, "Macaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, ayrıca Türkçe "Tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı" paylaşımında bulundu.

Bosnalı Sırp lider Dodik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ı İngilizce ve Sırpça tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "tarihi zafer" için kutladığını belirten Dodik, paylaşımında, "Seçmen yeniden, sizi liderleri olarak seçti. Seçmenin bu kararı sadece Türkiye için değil dünya için önemlidir. Tebrikler." ifadesine yer verdi.

VENEZUELA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak "Venezuela, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin kazananı oldu. Türk halkını, bu zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye!" ifadelerini kullandı.

Maduro, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğrafına yer verdi.

İRAN

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Seçim sonuçlarının "Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulunan Reisi, Türkiye ve İran'ın bu dönemde de tarihi, kültürel, dini ilişkilerin yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve iki ulusun ortak çıkarlarına dayanan dostane ilişkilerinin her zamankinden daha fazla güçleneceğini belirtti.

Reisi, iki ülke arasında bölgedeki ve İslam dünyasındaki gelişmelere ilişkin yakın işbirliğinin, bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesi için daha uygun koşullar sağlayacağını ifade etti.

FİLİSTİN

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Iştiyye, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Yaptığı yazılı açıklamayla Türk halkına ve Cumhurbaşkanı'na "Filistin halkı ve Filistin Devlet Başkanlığı" olarak "kardeşçe tebriklerini" gönderen Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Şundan eminiz ki Allah'ın izniyle gelişim yolunda devam edeceksiniz, Türkiye ve kardeş halkı için büyük başarılara imza atacaksınız." ifadelerini kullandı.

Abbas, "bu vesileyle Türkiye ve Filistin halklarının tarihi, kardeşlik bağları ve dayanışmasından duyduğu gururu" dile getirdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik etti.

Iştiyye "Türkiye'de yaşananlar ciddi ve gerçek bir demokrasi şölenidir. Bu demokrasi Filistin için tam anlamıyla bir kazanımdır. Bu başarı, Türkiye'nin kalkınması yolunda elde edilen başarıların bir sonucudur." dedi.

Filistin ile Türkiye arasındaki dostluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde daha da pekiştiğini kaydeden Iştiyye, Türk halkının refahı, kalkınması ve esenliğini temenni ettiğini söyledi.

Hamas da yaptığı yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Açıklamada, "Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimleri kazanmasından ve Türk halkının yeniden güvenini tazelemesinden, Türk halkını da demokrasi şöleninden ötürü tebrik etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihi başarısının Türkiye'nin Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konumunun güçlenmesinin önünü açması" temennisinde bulunuldu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçimleri kazanmasından ötürü kutluyor, Türk halkının medeni pozisyonunu takdir ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hatip, şunları kaydetti:

"Ömrün boyunda verici olduğun halk, sana ne zaman ve nasıl bu iyiliğin karşılığını vereceğini bildi ve seni yalnız bırakmadı. İyi, iyiler içindir, iyiler de iyi içindir. (Tayyib Tayyibler, Tayyibler Tayyib içindir). Allah'tan senin yükünü hafifletmesini değil bilakis arkanı güçlendirmesini niyaz ediyorum."

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçimleri kazanmasından ötürü tebrik ediyor, bu zaferi büyük bir liderin ve sadık bir halkın üstünlüğü olarak görüyoruz. Allah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayırlara muvaffak kılmasını, Türkiye'yi ve halkını her türlü beladan korumasını niyaz ediyoruz."

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Facebook hesabından Türkçe ve Arnavutça paylaştığı kutlama mesajında, “Zaferiniz için tebrikler Sayın Başkan.” ifadelerini kullandı.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkçe “Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık güncellenerek devam etsin.” mesajına yer verdi.

Osmani, mesajında “Bugünkü zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyoruz. Siz Türkiye'yi yeni başarılara yönlendirmeye devam ederken, mükemmel işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

IRAK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Sudani, mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, dost Türk milletinin güvenini kazanması ve seçimleri kazanmasından dolayı tebriklerimi sunuyorum. Irak ve Türkiye'nin ilişkilerinde gelişme, dostluk ve yardımlaşmanın ilerlemesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi tecrübesinin Türkiye'de başarılı olmasından dolayı komşu ülke ve kardeş millet Türk milletini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Halbusi, mesajına şöyle devam etti:

"Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Her iki ülke, Irak ve Türkiye'nin birçok alanda yardımlaşmasını temenni ederek, Türkiye için gelişme ve ilerlemenin devamını dilerim."

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye’ye yakışır bir şekilde sükunet ve demokrasiye uygun olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Turan, seçim sonucunun Türkiye başta olmak üzere Türk ve İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını dileyerek, "13. Cumhurbaşkanı görevine seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Irak Türkmen Cephesi, Irak Türkleri ve şahsım adına tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Türkmen Bakan Maruf, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder ve başarılar dileriz. Millet karar verdi, Türkiye kazandı. Bu seçimde Türkiye'nin demokrasi ve iradesi kazandı. Seçimin kaybedeni yok, kazanan Türkiye oldu. Yüce Allah Türkiye'yi korusun ve yüceltsin."

Irak Meclisindeki Sünni Es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de bir demokrasi tecrübesinin başarıyla sonuçlanmasından dolayı kardeş Türk milletini tebrik ederim. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve partisi Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarını tebrik ediyorum. Zafer sizin ve hüsran da düşmanlarınızındır." ifadelerini kullandı.

Kerkük Valisi Rakan Said de yayımladığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Said açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş ülke ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyoruz. Yeni dönemde iki ülke, Irak ile Türkiye arasındaki yardımlaşmanın artması, yardım ve destekte Irak ve Kerkük'e öncelik tanınması ve Türk şirketlerinin Kerkük'ün yeniden kalkınmasında daha fazla rol almasını temenni ediyoruz."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için tebrik mesajı yayımladı.

Barzani, mesajında, "Kürdistan Bölgesi adına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle kutluyorum. Türkiye ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki bağları daha da ileriye götürmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki işbirliğimizi sürdürmeyi ve ikili bağları genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

SOMALİ

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Twitter hesabındaki paylaşımında, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Mahmud, "Türkiye ile Somali karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanan uzun bir geçmişe sahip. İki ülke aynı zamanda güçlü bir ortaklığa da sahip." ifadelerini kullandı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Başkan kardeşimi en içten dileklerimle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin liderliğine duyulan güvenden kaynaklandığını vurgulayan Barre, "İki kardeş ülke arasındaki bağların geliştiğini ve uluslarımızın refaha kavuştuğunu görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Gürcistan'ın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki inandırıcı zaferinden ve yeniden ülke lideri seçilmesinden dolayı kutluyorum. Türk halkı fikrini net bir şekilde açıkladı ve biz de kutlamalarına katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırız."

LÜBNAN

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Mikati, görüşmede Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

TUNUS

Tunus eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederim. Türkiye’deki seçimlere yüksek katılım oranı için Türk halkını tebrik ediyoruz. Seçim sonuçlarının ülkelerimize hayırlı olmasını, özgürlük, güvenlik ve refah getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederim." ifadelerine yer verildi.

BELARUS

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Erdoğan’a tebrik mesajında, “Dünya çapında takip edilen, çok zorlu bir mücadele ile elde edilen ikna edici zafer, Türk halkının güveninin en yüksek göstergesidir.” ifadesine yer verdi.

Türkiye’deki önemli sosyal ve politik olayların deprem felaketinden sonra yaşanan çetin sınava denk geldiğine dikkati çeken Lukaşenko, “Fakat, bu zorluğa rağmen mümkün olan her şeyi ve hatta daha fazlasını yaptığınız bir toplum için istikrarı korumayı başardınız. Sizi değerli, güçlü bir politikacı ve Belarus'un iyi bir dostu olarak görüyorum. Uluslararası gerilimin azaltılması, gıda güvenliği ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü konusunda aynı çıkarlara sahibiz. Bize her zaman güvenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Astana’da Ekim 2022’de vardıkları anlaşma uyarınca kısa bir süre içinde Erdoğan ile görüşmeyi umduğunu kaydeden Lukaşenko, şunları kaydetti:

“Minsk ile Ankara arasında on yıllardır gelişen güven ve karşılıklı saygı ilişkilerinin, ülkelerimiz ve halklarımız yararına güçlenerek devam edeceğinden eminim.”

Lukaşenko, Erdoğan’a sağlık, esenlik ve hizmetlerinde başarı, dost Türk halkına barış, istikrar ve refah diledi.

SUDAN

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

​​​​​​​Burhan, telgrafında, "Kendi adıma, Sudan Cumhuriyeti hükümeti ve halkı adına, kardeş Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi iletmekten büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türkiye'nin, bölgede öncü ve lider konumuna olan güveni artırdığını ifade eden Burhan, Sudan'ın çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için Türkiye ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Burhan, Erdoğan liderliğindeki yeni dönemin nice başarılara ve kazanımlara sahne olmasını dilediğini, bu sürecin Türk halkının ilerleme ve refahına katkı sağlamasını temenni ettiğini kaydetti.

Diğer yandan, Sudan'da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Dagalu, "Kardeş Türk halkına ve bölgeye refah ve kalkınma getirmesini temenni ettiğimiz bu demokratik uygulamadan dolayı Erdoğan taraftarlarını ve Türk milletini tebrik ederiz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile tarihe dayalı karşılıklı ve ebedi bir ilişkileri olduğunu belirten Dagalu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına Sudan'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek "Ülkemize ve insanımıza verdikleri sürekli destek için teşekkür ediyoruz. Halkımızın özgürlük, barış ve demokrasi özlemlerini gerçekleştirmek için tüm çabalarımızın birleşeceğini umuyoruz." mesajını paylaştı.

ÜRDÜN

Ürdün Kralı 2. Abdullah, seçimlerdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Kral Abdullah, telgrafta iki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek, bölgesel ve uluslararası barışın, refahın geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı, Türk halkına daha fazla ilerleme ve refah temennilerini iletti.

Ürdün Meclisindeki Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin el-Husban da Erdoğan'ı kutladı.

Husban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyaya demokrasi dersi verdiğini ifade ederek, gelecek dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde daha fazla ilerleme olacağını kaydetti.

ERMENİSTAN

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yayımladı.

Paşinyan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” mesajına yer verdi.

İİT VE DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

İİT'nin Twitter hesabından Türk bayrağı paylaşılarak yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Taha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni döneminde ülkesini daha da ileriye ve refaha götürmede başarılar diledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Twitter hesabından, Genel Sekreter Ali Karadaği'nin imzasını taşıyan açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Seçimler, gerçek kazananın Türk halkı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu nezih seçimler, Türk halkının daha iyi bir geleceği inşa etme iradesini ve ülkedeki köklü demokrasiyi yansıtmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu seçimlerin, Erdoğan'ın, İslami ve demokratik ilkelere bağlılığını ve halkın iradesini kabul etme konusundaki sabrını yansıttığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin, Erdoğan liderliğinde ilerlemeye ve gelişmeye devam edeceğine olan inanç vurgulandı.

Gazze'deki Filistin Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Adalet ve Kalkınma Partisini ve Türk halkını bu zaferden ve büyük başarıdan ötürü tebrik ediyoruz. Filistin meselesinin, Türk halkının önceliklerinin başında yer almaya devam etmesini, Türkiye'nin Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın destekçisi ve yardımcısı olarak kalmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul merkezli Filistinli Alimler Heyeti de yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısıyla ilgili olarak "Bugün hak ehlinin, kardeş Türk halkının, Filistin halkının, İslam ümmetinin ve dünyadaki tüm mazlumların sevinç günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "düşmanların tüm komplolarına medeni bir bilinçle karşı koyan Türk halkıyla gurur duyulduğu" belirtilerek, seçimlerde böylesine büyük bir başarı kazanılmasının Türkiye'nin İslam ümmeti içindeki rolüne büyük etki edeceği kaydedildi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zejka Cvijanovic de yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ın "seçim başarısının" yürüttüğü politikaya bağlı olduğunu belirterek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, seçimin ikinci turunda gösterdiğiniz başarı için gönülden tebrik ederim." ifadesini kullandı.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmek için sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki zaferi için tebrik ediyorum. Birlikte çalışmaya devam ederek, Türkiye ve İsrail arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceğimize inanıyorum." İfadesine yer verdi.

MOLDOVA

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.

Vlah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostumuz Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması dolayısıyla tebrik ediyoruz. Türkiye halkı, Erdoğan'a ve yaptıklarına destek vererek doğru karar verdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve güç dileyen Vlah, Erdoğan'ı Moldova'ya davet etti.

GİNE BİSSAU

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği zafer dolayısıyla Erdoğan'ı içtenlikle kutladığını belirtti.

Seçim sonuçlarının Türk halkının Erdoğan'a olan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade eden Embalo, "Kendisine barış, ilerleme ve refah dolu bir görev dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.

Embalo, Türkiye ve Gine Bissau arasındaki ikili ilişkilerin yeni dönemde de güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

BREZİLYA

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Türk halkı için en iyisi olması temennisiyle size oldukça başarılı ve iyi bir yönetim diliyorum. Barış içinde küresel işbirliği, dünyada kalkınma ve yoksullukla mücadelede Brezilya'nın müttefikliğine güvenin." ifadelerini kullandı.

BELÇİKA

Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Belçika ve Türkiye sağlam ortaklardır. Hem ikili hem de NATO düzeyinde istikrarlı bir Avrupa ve dünya için yakın bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." mesajına yer verdi.

KUVEYT

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Nevvaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emir, Erdoğan'a başarı dileyerek, iki dost ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha fazla ilerlemesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah da Erdoğan'a tebrik mesajı yollayarak, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için tebrik mesajı yayımladı.

Al Nahyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum, ülkesini daha fazla ileriye ve refaha taşımayı sürdürmesi için başarılar diliyorum. Kendisiyle stratejik ortaklığımızı pekiştirmek ve bölgede barış ve istikrar için çalışmayı istiyoruz."

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan da gönderdikleri mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

AVUSTURYA

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexsander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyunun Türkiye’deki seçimlere gösterdiği ilginin Türkiye’nin Avrupa ile komşuluk ilişkileri ve bölgedeki istikrar açısından önemine işaret ettiğine dikkati çekti.

"Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" ifadesini kullan Van der Bellen, "İki ülke arasındaki ikili ilişkilerimizin ve çok taraflı alanda işbirliğimizin olumlu yönde gelişmesine özel önem vermeye devam edeceğim." görüşünü paylaştı.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Erdoğan'ı, yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda kendisine başarılar dilerim. Dost ve müttefiklerle birlikte Hollanda ve Türkiye ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İTALYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. İtalya ve Türkiye, müttefikler ve Akdeniz'de ve dünyada önemli sorumluluklar paylaşmaktadır. Birlikte, halklarımız, büyüme ve küresel istikrar için daha fazlasını yapabiliriz." ifadelerine yer verdi.

BELÇİKA

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Belçika ve Türkiye sağlam ortaktır. Hem ikili hem de NATO düzeyinde istikrarlı bir Avrupa ve dünya için yakın bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KOSOVA

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ederek, "Kosova ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

MALTA

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı.

Borg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'na yürekten tebrikler. Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir zafer. Türk hükümetine, halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmede başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

UMMAN

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Umman Sultanı bin Tarık, seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgraf gönderdi.

Erdoğan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Bin Tarık, "dost Türk halkına daha da ilerleme ve refah dilediğini" ifade ederek iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.

BAHREYN

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Kral Hamed bin İsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı iletti.

Erdoğan'a, gelecek dönem için başarı temennisinde bulunan Kral Hamed bin İsa, Bahreyn'in, iki ülke arasında ortak işbirliği çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini dile getirdi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Kral Selman, Erdoğan'a hitaben mesajında, "Yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz dolayısıyla en içten tebriklerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum. Kardeş Türkiye halkına daha fazla ilerleme ve refah diliyorum." ifadesini kullandı.

Kral Selman ayrıca her alanda güçlendirilmeye ve geliştirilmeye çalışılan iki kardeş ülke ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinden övgüyle söz etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da gönderdiği mesajla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Bin Selman mesajında, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi dolayısıyla en içten tebriklerini ileterek başarı temennisinde bulundu.

YEMEN

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre Alimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği telgrafla, yeniden seçilmesi ve Türk halkının güvenini kazanması nedeniyle tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Alimi telgrafta, iki kardeş ülke arasındaki seçkin ilişkiler ve Türkiye'nin Yemen halkına ve meşru hükümetine verdiği destekten övgüyle söz etti.

Öte yandan, Yemen Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Salih Turik, Yemen Cumhuriyeti Büyükelçiliği çalışanları ve Türkiye'de bulunan Yemenliler adına tebrik mesajı yayımladı.

Turik mesajda, "Kardeş Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini büyük bir sevinçle kutluyor ve hayır dualarımızı iletmekten şeref duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bundan sonraki görevlerinde başarılar dileyen Turik, kardeş Türkiye ve halkı için barış, istikrar ve refahın artarak hakim olması temennisinde bulundu.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Adalet ve Kalkınma Partisini tebrik etti.

Karman, "Erdoğan'ı ve Adalet Partisi'ni bu seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Ama öncelikle Türkiye'yi bu yüce demokratik zaferden, Türk muhalefetini de bu onurlu ve tarafsız katılımdan, bu büyük rekabetçi duruştan dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ZAMBİYA

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Hichilema, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Hichilema, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Daha fazla barış, refah ve ilerleme için iki ulus arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİ

Latin Amerika ülkelerinin liderleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter'dan tebrik mesajı paylaşarak, "Yeniden seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Halklarımızın faydasına çalışmaya devam etmemizi, uydu, nükleer tıp ve madencilik alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez de Twitter hesabındaki paylaşımında, "Seçim zaferi ve yeni dönemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı ve demokratik görevini yerine getiren Türk halkını tebrik ederiz." mesajına yer verdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Erdoğan'ı tebrik ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını ilerletmeye devam etme isteğimizi yineliyoruz." dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise Twitter hesabındaki mesajında, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Küba'nın, Türkiye ile dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirme isteğini teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkının demokratik iradesini ve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor, dostluk bağlarımızı ve işbirliğimizi teyit ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Türkiye'de ikinci tur seçimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Demokrasi bayramı, kardeş Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ve yeniden seçilmesiyle sonuçlandı. Kendisini ve halkını tebrik ediyoruz, dünya adım adım çok kutuplu bir yapı inşa ediyor." görüşünü paylaştı.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından, iki ulusun faydası için müşterek çalışmaya devam etme temennisinde bulunarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçen, barışçıl ve demokratik şekilde iradesini ortaya koyan Türk halkını kutluyoruz." dedi.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, sosyal medya hesabındaki tebrik mesajında, "Türkiye'deki demokratik seçimleri tekrardan kazandığı için Recep Tayyip Erdoğan'a en içten tebriklerimi sunuyorum. Ülkelerimiz arasındaki müreffeh ilişkilerin, gösterilen yolda sıkı şekilde devam edeceğini görüyorum." ifadesini kullandı.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Twitter hesabından Erdoğan'ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının güçlendirilmesi hedefine işaret etti.

Abinader, "Türkiye'de yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dominik hükümeti adına tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığınca, Twitter'dan yapılan paylaşımda, Erdoğan kutlanarak, "Kolombiya hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin, ortak çıkarlarımızın bulunduğu alanlarda güçlenmesi ve gelişme yolunda ilerlemeyi sürdürmesini temenni ediyoruz." denildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Erdoğan tebrik edilerek, "Meksika hükümeti, tekrardan seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor. İki ülkenin dostluk bağlarını ve ikili işbirliğini güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Twitter'daki paylaşımında, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve parlamento zaferini kutladı.

Paylaşımda, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümeti ve halkı adına, Türk halkının seçimde gösterdiği irade ve demokratik katılımını tebrik ediyor. Demokrasinin gücünü bir kez daha teyit eden bu seçimi Türk halkıyla birlikte kutluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış ve huzur içinde başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanıyla birlikte 'Türkiye Yüzyılı' kalkınma ve gelişme yolunda herkese örnek olacak." sözleri sarf edildi.

İki ülke ilişkilerinin derinliğine ve dostluğuna vurgu yapılan paylaşımda, çok kutuplu bir dünyanın inşası için iş birliğinin önemi hatırlatıldı.

Peru Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi memnuniyetle karşılanarak, iki ülke ilişkilerinin her iki halkın yararına olacak şekilde güçlendirilmesi temennisinde bulunuldu.

El Salvador Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "El Salvador, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, zaferinden dolayı en içten tebriklerini sunuyor. Ayrıca verimli ikili ilişkilerin devam etmesi konusundaki dostluğunu ve kesin taahhüdünü yineliyor." ifadesine yer verdi.

Kosta Rika Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, pazar günkü seçimlerin başarılı ve demokratik şekilde tamamlanması nedeniyle Türk hükümeti ve halkı tebrik edildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin ve dostluk bağlarının güçlendirilmeye devam edilmesi temennisi anımsatılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim zaferi kutlandı.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Caparov, sosyal paylaşım hesabından Erdoğan ile birlikte fotoğrafını paylaşarak yayımladığı mesajında, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki ikna edici zaferinizden dolayı sizi içtenlikle kutlamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Caparov, Türkiye halkının, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasını ve vatandaşların refahını artırmayı amaçlayan Erdoğan'a destek verdiğini belirtti.

"Türkiye, açık, rekabetçi ve demokratik bir seçim örneği göstermiştir." değerlendirmesinde bulunan Caparov, iki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin stratejik ortaklık ve ittifak ruhu içinde güçlenerek devam edeceğine inandığını kaydetti.

HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Başbakan Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı.

Modi, Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu kaydetti.

Kanada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü seçim başarısından ötürü tebrik ederim. Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Endonezya

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Widodo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı en içten dileklerimle kutluyorum. Endonezya-Türkiye arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığı, halklarımızın yararına sürdürmeye ve güçlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Avustralya Başbakanı Albanese, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Avustralya ve Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostane ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Malezya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Malezya Başbakanı İbrahim, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, son cumhurbaşkanı seçimlerinde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Türkiye, önemli bir bölgesel ve küresel oyuncu olarak yapıcı rol oynamaya devam edecektir. Malezya, mevcut mükemmel ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmayı dört gözle beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Tokayev, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda hak ettiği zaferinden dolayı kutladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ülkelerimizi tarihi dostluk ve dayanışma bağları birleştiriyor. Bu kapsamlı işbirliği stratejisi daha da gelişecektir." ifadesini kullandı.

Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Nauseda, Twitter paylaşımında, "Erdoğan'ı tekrar Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nde karşılamak ve ittifak güvenliğini güçlendirip Ukrayna'ya başarılı olmasında yardım etmek için sabırsızlandığını belirten Nauseda, "İttifak birliği bizim gücümüzdür." değerlendirmesini yaptı.

Afrikalı liderler

Afrika'da çok sayıda ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, "Madagaskar-Türkiye işbirliği çok yaşasın." mesajı paylaşarak, iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Erdoğan'ı en kalbi duygularla tebrik ettiğini ifade eden Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, kendisiyle iki ülke ilişkilerini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke halkları arasındaki dostluğu büyütmeye gayret edeceklerini kaydetti.

Kenya Savunma Bakanı Aden Duale de Erdoğan'ın seçim zaferinin tarihi olduğuna vurgu yaparak, yeni dönemde kendisine başarılar diledi.

Çin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Türkiye-Çin ilişkilerini yeni merhalelere taşımak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sözcü Mao, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, "Türkiye’nin kendi ulusal gerçeklerine uygun kalkınma yolunu izlemesini destekliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kalkınmada yeni başarılar kaydedeceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye ile Çin'in, son yıllarda, iki devletin liderlerinin rehberliğinde, farklı alanlarda yürüttüğü işbirliğinden iki ülke halkının faydasına verimli sonuçlar elde ettiğini ifade eden Mao, "Çin-Türkiye stratejik işbirliği ortaklığını yeni merhalelere taşımak için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.