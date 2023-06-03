Dünya liderleri yemin töreni için Ankara'da

Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacak.

Türkiye'nin Havana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran'da gerçekleştirilecek yemin törenine Küba Başbakanı Marrero'nun da iştirak edeceği bildirildi.

Marrero'nun heyetinde, Dışişleri Bakanlığı İkili İşler Genel Müdür Vekili Angel Villa Hernandez ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacio'un da yer alacağı belirtildi.

Marrero'nun ayrıca 5 Haziran'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Küba iş konseyinin düzenleyeceği toplantıya da katılacağı kaydedildi.

Marrero'ya Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji Bakanı, Turizm Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Sağlık Bakanının da eşlik edeceği kaydedildi.

Başbakan Marrero'nun, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında yerel yetkililer ve iş dünyasıyla görüşmeler yapması bekleniyor.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI TÖRENDE OLACAK

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in, ülkesini temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde Irak hükümetinin de bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, törene hükümeti temsilen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in katılacağı kaydedildi.

PAKİSTAN VE ERMENİSTAN BAŞBAKANLARI DA ANKARA'DA

Pakistan ve Ermenistan da başbakan düzeyinde törende temsil edilecek.