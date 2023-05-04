Eğitimci Cemal Demircan vefat etti

Eski Milli Eğitim Müdürü ve emekli öğretmen Cemal Demircan vefat etti. Demircan, uzun süredir evinde yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

Aynı zamanda eski Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan'ın babası olan Cemal Demircan'ın ölüm haberi eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı.

Demircan, başta İstanbul Fatih ve İstanbul Kadıköy İmam Hatip Liselerinde öğretmenlik; İstanbul'un Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştı.

Cemal Demircan, İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde bir dönem hatiplik görevinde de bulunmuştu.

İstanbul İmam Hatip Okulu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yapan Demircan, Özel Saint-Jaseph Fransız Lisesi'nde Din Kültürü Öğretmeni olarak da görev yapmıştı.

Düzce'de ikamet eden Cemal Demircan'ın cenazesi 6 Mayıs Cumartesi günü Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup Köyünde öğle namazını müteakip defnedilecek.

Dünya Bülteni ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de sabırlar diliyoruz.

Bolu Valisi ve beraberindeki bir heyet Demircan'ı evinde ziyaret etmişti.