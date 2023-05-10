En son seçim anketleri gelmeye başladı - Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri

Cumhurbaşkanlığı son seçim anketleri gelmeye başladı.

En son açıklanan seçim anketleri Genar ve Ada Araştırma'nın oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ANKETLERİ

En son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri şöyle:

GENAR ARAŞTIRMA

Genar Araştırma tarafından yapılan en son seçim anketinden Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor.

Ankete göre Erdoğan, yüzde 53 alıyor.

İşte Genar'ın İhsan Aktaş tarafından yayınlanan son anketi:

ADA ARAŞTIRMA

Cumhurbaşkanlığı seçimleri anketlerinin sonuncusu Ada Araştırma tarafından yapıldı.

Ada Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden çıkan sonuç ise şöyle:

ADA Araştırma'nın 81 ilde 65000 kişi ile 20 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları;

Recep Tayyip Erdoğan: %50,6

Kemal Kılıçdaroğlu: %44,8

Muharrem İnce: %1,7

Sinan Oğan: %2,9

MAK DANIŞMANLIK SEÇİM ANKETİ

MAK Danışmanlık şirketinin anketi:

Kılıçdaroğlu yüzde 50,9

Erdoğan yüzde 45,4

Oğan yüzde 2

İnce yüzde 1,7

SONAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ANKETİ

CHP'li Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırmanın en son yaptığı seçim anketinin sonuçları ise şöyle:

OPTİMAR ARAŞTIRMANIN SON ANKETİ

Optimar Araştırma tarafından yapılan ve geçen hafta yayınlanan seçim anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi ilk turda kazanıyor.

Optimar'ın anketine göre;

Erdoğan yüzde 53,1

Kılıçdaroğlu yüzde 44

İnce yüzde 2,2

Oğan yüzde 0,7 oy alıyor.