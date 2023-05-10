En son seçim anketleri gelmeye başladı - Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri
Seçim anketleri son kez açıklanıyor. Araştırma şirketlerinin yaptıkları en son ve taze verilerle dolu anketler gelmeye başladı. GENAR, ADA, SONAR ve MAK Danışmanlık Araştırma şirketlerinin son Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri açıklandı. İşte o anketlerde son durum:
Cumhurbaşkanlığı son seçim anketleri gelmeye başladı.
En son açıklanan seçim anketleri Genar ve Ada Araştırma'nın oldu.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ANKETLERİ
En son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri şöyle:
GENAR ARAŞTIRMA
Genar Araştırma tarafından yapılan en son seçim anketinden Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor.
Ankete göre Erdoğan, yüzde 53 alıyor.
İşte Genar'ın İhsan Aktaş tarafından yayınlanan son anketi:
ADA ARAŞTIRMA
Cumhurbaşkanlığı seçimleri anketlerinin sonuncusu Ada Araştırma tarafından yapıldı.
Ada Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden çıkan sonuç ise şöyle:
ADA Araştırma'nın 81 ilde 65000 kişi ile 20 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları;
Recep Tayyip Erdoğan: %50,6
Kemal Kılıçdaroğlu: %44,8
Muharrem İnce: %1,7
Sinan Oğan: %2,9
MAK DANIŞMANLIK SEÇİM ANKETİ
MAK Danışmanlık şirketinin anketi:
Kılıçdaroğlu yüzde 50,9
Erdoğan yüzde 45,4
Oğan yüzde 2
İnce yüzde 1,7
SONAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ANKETİ
CHP'li Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırmanın en son yaptığı seçim anketinin sonuçları ise şöyle:
OPTİMAR ARAŞTIRMANIN SON ANKETİ
Optimar Araştırma tarafından yapılan ve geçen hafta yayınlanan seçim anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi ilk turda kazanıyor.
Optimar'ın anketine göre;
Erdoğan yüzde 53,1
Kılıçdaroğlu yüzde 44
İnce yüzde 2,2
Oğan yüzde 0,7 oy alıyor.