En son seçim anketleri gelmeye başladı

Cumhurbaşkanlığı son seçim anketleri gelmeye başladı.

En son açıklanan seçim anketleri Genar ve Ada Araştırma'nın oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ANKETLERİ

En son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri şöyle:

GENAR ARAŞTIRMA

Genar Araştırma tarafından yapılan en son seçim anketinden Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor.

Ankete göre Erdoğan, yüzde 53 alıyor.

İşte Genar'ın İhsan Aktaş tarafından yayınlanan son anketi:

Genar Araştırmanın son anketi

ADA ARAŞTIRMA

Cumhurbaşkanlığı seçimleri anketlerinin sonuncusu Ada Araştırma tarafından yapıldı.

Ada Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden çıkan sonuç ise şöyle:

ADA Araştırma'nın 81 ilde 65000 kişi ile 20 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları;

Recep Tayyip Erdoğan: %50,6

Kemal Kılıçdaroğlu: %44,8

Muharrem İnce: %1,7

Sinan Oğan: %2,9