En son seçim anketleri gelmeye başladı
Seçim anketleri son kez açıklanıyor. Araştırma şirketlerinin yaptıkları en son ve taze verilerle dolu anketler gelmeye başladı.
Gündem 10.05.2023, 16:58
Cumhurbaşkanlığı son seçim anketleri gelmeye başladı.
En son açıklanan seçim anketleri Genar ve Ada Araştırma'nın oldu.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ANKETLERİ
En son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri şöyle:
GENAR ARAŞTIRMA
Genar Araştırma tarafından yapılan en son seçim anketinden Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor.
Ankete göre Erdoğan, yüzde 53 alıyor.
İşte Genar'ın İhsan Aktaş tarafından yayınlanan son anketi:
ADA ARAŞTIRMA
Cumhurbaşkanlığı seçimleri anketlerinin sonuncusu Ada Araştırma tarafından yapıldı.
Ada Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden çıkan sonuç ise şöyle:
ADA Araştırma'nın 81 ilde 65000 kişi ile 20 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları;
Recep Tayyip Erdoğan: %50,6
Kemal Kılıçdaroğlu: %44,8
Muharrem İnce: %1,7
Sinan Oğan: %2,9
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