Engin Ardıç neden yazmıyor? Engin Ardıç ayrıldı mı, nerede?

Engin Ardıç neden yazmıyor, yazıları neden yayınlanmıyor soruları yaklaşık 25 gündür okuyucuları tarafından merakla soruluyor. Sabah gazetesinin sivri dilli yazarlarından biri olarak bilinen Ardıç, kaleme aldığı yazılarda muhalefet kesiminin hassas damarlarına basıyordu. Her yazısı muhalifleri aşırı derecede etkiliyordu. Ancak son dönemlerde Ardıç'ın yazılarını okumak isteyenler onu bulamıyor. Peki, Engin Ardıç neden yazmıyor?

ENGİN ARDIÇ NEDEN YAZMIYOR?

Yazar Engin Ardıç, Sabah gazetesindeki köşesinde 1 Nisan 2023 tarihinden bu yana yazı yazmıyor.

Ardıç'ın neden yazı yazmadığı ise okuyucuları tarafından merakla soruluyor.

Ardıç'ın neden olmadığına yönelik herhangi bir açıklama veya mesaj da yoktu.

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın nerede olduğuna dair bilgiyi ise aynı gazetenin bir diğer yazarı olan Haşmet Babaoğlu verdi.

Haşmet Babaoğlu, Engin Ardıç'ın küçük bir ameliyat geçirdiğini belirterek sağlık durumunun yavaş yavaş iyileştiğini söyledi.

Tedavisi nedeniyle yazı kaleme alamayan Engin Ardıç'ın yakın zamanda yeniden yazılarını kaleme alacağı öğrenildi.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç 1 Şubat 1952 tarihinde Trabzon ilimizde doğdu.

Annesinin adı Vesile ve babasının adı Mustafa Şevki Ardıç’tır.

Büyükbabası Saip Efendi, Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulmuş sosyalist bir parti olan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası üyelerindendi. Dedesi Cemil Efendi ise aynı yıllarda Kasımpaşa'da Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılması işlerini yürütmüştür. 1970 yılında Galatasaray Lisesi'ni 1976 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı.

Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta dergisi'nde yayın danışmanlığı yaptı.

Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazıları yayınlandı. Bugünkü adı Star TV olan Inter Star televizyonunda ana haber bülteni sonrasında günün yorumunu yaptı.

Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazmıştır. Engin Ardıç 24 Şubat 2008'den beri Sabah gazetesinde köşe yazarıdır.