Erdoğan: ABD uçak gemisinin Gazze'de ne işi var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Şansölyesi Nehammer ile basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz.

Birçok liderle olduğu gibi bugün Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile de İsrail'deki olaylara ilişkin görüşme gerçekleştireceğiz

(İsrail-Filistin çatışması) 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart.

Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz.

Bakın şu an Gazze'ye su, elektrik verilmiyor. Hani insan hakları? Siz İnsan hakları Evrensel Beyannamesi'nde suyu kesemezsiniz. ABD uçak gemisini İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor?

Suriye'de ABD üssünün ne işi var? bu üslerde ne yapılıyor? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki ABD düşürüyor. ABD İHA'mızı düşürürken Türkiye NATO'nun ortağı değil mi? Bunu neyle izah edip değerlendireceğiz? ABD bütün terör örgütlerini yetiştiriyor, silahlandırıyor"