Erdoğan çifti Biden'ın yemek davetine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Biden ve eşi tarafından verilen yemeğe katıldı.

Gündem 20.09.2023, 09:27
Erdoğan çifti Biden'ın yemek davetine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi emine Erdoğan ile birlikte Biden ve eşinin verdiği resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki resepsiyonda yaklaşık bir saat kaldı.

#recep tayyip erdoğan
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