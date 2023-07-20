Erdoğan'dan batıya KKTC çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuştu. Tarihi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ''Gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde konuştu. Erdoğan, "BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize bereketli ömür niyaz ediyorum. Şehitlerin hatırasına sahip çıkan Kıbrıslı kardeşlerimi tebrik ediyorum. 1974 Barış Harekatı'nın önünü açan dönemin başbakanı Sayın Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan'ı, sayın Türkeş'i rahmetle ve minnetle anıyorum.

TÜRK MİLLETİ ZALİMLERE ASLA BOYUN EĞMEDİ

Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek zorundayız. 1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için kan, gözyaşı ve katliam demekti. İnsanlık onurunu, vicdanını ayaklar altına alarak Kıbrıs Türklerine zulmedildi. Korkunç katliamlara şahit edildik. Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türk ordusu 49 yıl önce yazdığı destanla Kıbrıs'a barış ve huzur getirdi. Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız olmadığını dünya gördü.

1974'TE GETİRDİĞİMİZ BARIŞIN KALICI OLMASINI TEMİN ETMEKTİR

Hastalıklı zihniyetin neler yapabileceğini bu topraklarda gördük. Zulmü bildiğimiz halde intikam peşinde koşmadık. Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür.

ARTIK HERKESİN ANLAMASI GEREKİYOR

Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasbeden Rum tarafının yaptığı kabahati gizleyerek 3. taraflara bizi şikayet etmektir. Federal bir çözümün mümkün olmadığını herkes anlamalıdır, adil bir çözüm istiyoruz. Bu Ada'da işlenen katliamları ne unutacağız ne de unuttturacağız. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün varlığının, egemenliğinin, varlığının her zaman garantörü olacaktır. Ada'da eşit statü kabuıl edilmeden yeni bir müzakere söz konusu değildir.

Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız.

KKTC'Yİ BİR AN EVVEL TANIYIN

BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın.