Erdoğan'dan geleneksel balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara'daki genel merkezinin önünde bekleyen onbinlere selendi.

Henüz sonuçların netleşmediğini ancak açık ara önde olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna rağmen geleneksel balkon konuşmasını yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu, sevdalıların buluşması. Bütün maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta biz de balkonda. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleri ile bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

''MİLLİ İRADENİN TEZAHÜRÜNÜ BEKLİYORUZ''

Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun ne şekilde tecelli ettiği önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

''KAZANAN ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ OLMUŞTUR''

Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Kayda değer hiçbir üzüntü verici bir hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık. Kazanan ülkemiz, milletimiz olmuştur. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Milli iradeye her zaman saygı duyduk. Bu seçimde de sizin kararınıza saygı duyuyoruz bundan sonraki seçimler de saygı duyacağız. Seçim kampanyası dönemindeki kampanyalar artık geride kalmıştır. Milletimiz bugün kararını vermiştir.

''MECLİS'TE ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NDA''

TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır.

''EN YAKIN RAKİBE 2,6 MİLYON FARK ATTIK''

Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum.

''İLK TURDA BİTİP BİTMEDİĞİNİ BİLMİYORUZ''

Seçim sistemimizin yüzde 50+1 oy sınırı sebebiyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var.

''BİZ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE BİR OY ORANI İLE BU TURU BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ''

Biz yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranı ile bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil sayımları devam ediyor.

''BİZ KANDİL'DEN TALİMAT ALANLARLA BİR OLMADIK''

Biz Kandil'den talimat alanlarla bir olmadık. Biz talimatı sadece Rabbimizden milletimizden alırız.

''TÜRKİYE YÜZYILI'NIN YÜKSELİŞİNİN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEYECEK''

Yarın sabahtan itibaren Türkiye Yüzyılı için milletimizin umutlarını en yükseğe çıkartmak için çalışmaya başlıyoruz. Hiçbir provokasyona gelmeden sadece ve sadece milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin önüne kimse geçemeyecek. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.''

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